Il misterioso destino di Benjen Stark in Game of Thrones: un personaggio trascurato

L’universo di Game of Thrones, creato da George R.R. Martin, è ricco di personaggi complessi e trame intricate. Tuttavia, non tutte le storyline hanno ricevuto la giusta attenzione. Tra queste, quella di Benjen Stark, il fratello di Ned Stark, è stata spesso trascurata, lasciando i fan con molte domande e pochi chiarimenti. La sua storia, che prometteva un grande sviluppo, è stata in parte accantonata, dando l’impressione che il suo arco narrativo si fosse concluso in modo affrettato.

La scelta di Benjen Stark: un guardiano della notte

Benjen Stark, interpretato da Joseph Mawle, è un personaggio che incarna il senso del dovere e del sacrificio. Fratello maggiore di Ned Stark, Benjen decide di abbandonare la vita a Grande Inverno per unirsi ai Guardiani della Notte, un ordine che ha il compito di proteggere il regno dalle minacce provenienti oltre la Barriera. Questa scelta riflette il suo carattere leale e il suo desiderio di servire il bene comune, ma segna anche l’inizio di un percorso solitario e misterioso.

La sua scomparsa nella prima stagione della serie ha lasciato un vuoto significativo, poiché il pubblico non ha avuto modo di comprendere appieno il suo destino. La sua riapparizione nella sesta stagione, quando salva Bran Stark e Meera Reed da un attacco dei non-morti, riaccende l’interesse per il personaggio. Durante questo incontro, Benjen rivela di essere stato attaccato dagli Estranei e di essere stato salvato dai Figli della Foresta, un elemento che arricchisce ulteriormente la sua storia e la connessione con le forze magiche del mondo di Westeros.

La fine di Benjen: un sacrificio eroico

Benjen Stark incontra il suo destino nella settima stagione, quando compie un gesto eroico per salvare Jon Snow. In questo momento culminante, il personaggio dimostra il suo coraggio e la sua dedizione, sacrificandosi per garantire la sicurezza di Jon. Questo atto finale, sebbene tragico, conferisce a Benjen una sorta di redenzione, ma lascia anche i fan con la sensazione che il suo potenziale narrativo non sia stato completamente esplorato.

La serie HBO, purtroppo, ha accorpato Benjen alla figura di Manifredde, un personaggio presente nei libri, creando confusione tra i lettori e gli spettatori. Molti sostengono che i due personaggi siano la stessa persona, ma George R.R. Martin ha smentito questa teoria, lasciando aperte molte domande sul destino di Benjen nel contesto della saga letteraria.

Le aspettative per il futuro: Winds of Winter

Con il nuovo romanzo “Winds of Winter” in fase di scrittura, i fan si chiedono quale sarà il destino finale di Benjen Stark. La saga di Martin è nota per le sue trame intricate e i colpi di scena inaspettati, e la storia di Benjen potrebbe riservare sorprese significative. La mancanza di una data di uscita per il libro ha alimentato ulteriormente le speculazioni, lasciando il pubblico in attesa di scoprire se e come il personaggio verrà approfondito.

La questione rimane aperta: fino a che punto si distaccherà la narrazione di Benjen nei libri rispetto a quanto visto nella serie? Solo il tempo e il lavoro di Martin potranno fornire risposte definitive, ma nel frattempo, il mistero attorno a Benjen Stark continua a intrigare e affascinare i fan della saga.

