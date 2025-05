Il miracolo di Fatima: il film che racconta la storia di Jacinta Marto

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film portoghese “Il miracolo di Fatima“, uscito nel 2017, celebra i 100 anni dalla prima apparizione della Madonna ai tre pastorelli di Fatima. Diretto da Jorge Paixao Da Costa, il film offre una prospettiva unica attraverso gli occhi di Jacinta Marto, la più giovane e vivace dei tre protagonisti. La pellicola, già trasmessa su Canale 5, sarà visibile stasera in prima serata su Tv 2000, offrendo l’opportunità di rivivere una storia di fede e speranza.

La trama del film

La narrazione si svolge presso la Grotta di Iria, dove Lucia, Jacinta e Francisco, i tre pastorelli, ricevono la visita di un angelo e successivamente della Madonna. Inizialmente, i ragazzi decidono di mantenere segrete le apparizioni, ma la gioia di Jacinta la porta a condividere la notizia, attirando l’attenzione di pellegrini e devoti in cerca di un miracolo. La madre di Lucia, Maria Rosa, è scettica e considera le affermazioni della figlia come fantasie. Al contrario, Olimpia, la madre di Jacinta e Francisco, è incline a credere ai suoi figli, ma teme le conseguenze della crescente notorietà.

Il contesto storico è segnato dalla guerra e dalla disperazione, fattori che alimentano la speranza della gente nei confronti dei tre pastorelli. La situazione si complica ulteriormente con l’arrivo dell’influenza spagnola, che colpisce Jacinta, costringendola a un ricovero nell’ospedale pediatrico di Lisbona. Durante la malattia, la giovane rivive le apparizioni in un delirio febbrile, rivelando a un giornalista de “O Se’culo“, Avelino de Almeida, alcuni dettagli sul segreto che la Madonna aveva chiesto di mantenere riservato.

I personaggi principali

Jacinta Marto emerge come una figura centrale nella pellicola. La sua personalità vivace e il suo spirito giocoso contrappongono la serietà della situazione che circonda le apparizioni. Insieme a lei, Francisco, il fratello maggiore, e Lucia, la cuginetta, completano il trio di pastorelli. Francisco, descritto come un giovane sensibile e devoto, si dedica a suonare per i pascoli, mentre Lucia si fa carico di mantenere l’ordine tra i due.

Le madri dei ragazzi, Maria Rosa e Olimpia, rappresentano due visioni opposte riguardo alle apparizioni. Mentre Maria Rosa è scettica e preoccupata per la reputazione della figlia, Olimpia è più aperta alla possibilità di un intervento divino, pur temendo le conseguenze sociali e personali che potrebbero derivare dalla notorietà dei suoi figli.

Temi e messaggi del film

“Il miracolo di Fatima” affronta temi di fede, speranza e sacrificio. La storia di Jacinta, Francisco e Lucia non è solo quella di apparizioni miracolose, ma anche di una comunità in cerca di conforto in tempi di crisi. La guerra e la malattia rappresentano sfide significative, ma la reazione della gente e la loro fede nella Vergine Maria offrono un messaggio di resilienza.

La figura di Jacinta, in particolare, simboleggia l’innocenza e la purezza, ma anche la forza interiore. La sua malattia e il suo gesto di amore nei confronti di Aurora, una giovane incinta in difficoltà, evidenziano il tema del sacrificio personale per il bene degli altri. La scelta di Aurora di chiamare la figlia Jacinta, in onore della pastorella, sottolinea l’impatto duraturo che la fede e le azioni di una persona possono avere sugli altri.

La pellicola offre quindi un’opportunità per riflettere su come la fede possa influenzare le vite delle persone, specialmente in momenti di grande difficoltà. La storia di Fatima rimane un simbolo di speranza e di intercessione, capace di ispirare generazioni.

