Il mio compleanno: il film di Christian Filippi conquista il pubblico italiano dal 14 maggio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il 14 maggio 2025, il grande schermo italiano accoglierà “Il mio compleanno“, il film d’esordio di Christian Filippi. Questa pellicola, che ha già suscitato notevole interesse nei festival cinematografici, vede nel cast attori di talento come Zackari Delmas, Silvia D’Amico, Giulia Galassi e Simone Liberati. La storia, che affronta temi profondi e complessi, si propone di catturare l’attenzione del pubblico con una narrazione intensa e coinvolgente.

Un’opera prima di successo

“Il mio compleanno” è prodotto da Cattive Produzioni e ha già fatto il suo debutto mondiale nella sezione Biennale College Cinema durante la 81a Mostra del Cinema di Venezia. Successivamente, il film è stato presentato alla 22a edizione di Alice nella Città, una sezione autonoma della Festa del Cinema di Roma. Questi eventi hanno contribuito a costruire l’aspettativa attorno alla pellicola, che è stata premiata in diverse occasioni per la sua qualità artistica e narrativa. Il regista e il cast parteciperanno a un tour di proiezioni in tutta Italia, offrendo al pubblico l’opportunità di incontrarli e approfondire i temi trattati nel film.

Le proiezioni in Italia

Il tour promozionale di “Il mio compleanno” prevede diverse proiezioni in importanti città italiane. A Roma, il film sarà presentato il 14 maggio al Cinema Troisi alle ore 19:15, con una replica al Nuovo Cinema Aquila il 16 maggio alle ore 21:00. In questa occasione, il regista e alcuni membri del cast, tra cui Zackari Delmas, Silvia D’Amico e Giulia Galassi, saranno presenti per interagire con il pubblico. Le proiezioni proseguiranno con ulteriori repliche il 17 maggio alle ore 21:00 e il 18 maggio alle ore 18:00.

Milano ospiterà un evento speciale il 22 maggio presso il Cinema Anteo, mentre il giorno successivo, il 23 maggio, il film sarà proiettato al Cinema Conca Verde di Bergamo. Inoltre, l’attrice Giulia Galassi parteciperà a delle proiezioni in Abruzzo dal 26 al 28 maggio al Ciak City – Cinema Garden di Guardiagrele. Il tour si concluderà con due eventi nel brindisino il 28 e 29 maggio, rispettivamente al Cinema Teatro Italia di Carovigno e al Cinema Tex di San Vito dei Normanni. Infine, il 31 maggio, il film sarà proiettato al Nuovo Cinema Eden di Brescia.

La trama e i riconoscimenti del film

La trama di “Il mio compleanno” ruota attorno a Riccardino, un ragazzo che sta per compiere 18 anni in una casa famiglia. Separato dalla madre a causa dei suoi disturbi di personalità, Riccardino vive un conflitto interiore: mentre la sua educatrice desidera garantirgli un futuro stabile, lui sogna di fuggire per ricongiungersi con la madre. Questa scelta lo porterà a confrontarsi con una realtà ben diversa da quella che aveva immaginato, costringendolo a prendere decisioni difficili.

Il film ha ricevuto numerosi premi, tra cui la Menzione Speciale “Unita” Under 35 Migliore Interprete Panorama Italiano a Zackari Delmas durante il festival Alice nella Città 2024. Altri riconoscimenti includono il Premio Miglior Attore al Premio Fabrique du Cinema e diversi premi al Festival del Cinema Città di Spello 2025, tra cui il Premio Anac come Miglior Film. Questi successi testimoniano la qualità della pellicola e l’impatto emotivo che riesce a trasmettere.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!