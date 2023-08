Il Metodo Nolan: Cillian Murphy svela il processo creativo per Oppenheimer

Nel mondo del cinema, pochi registi possono vantare uno stile tanto distintivo e meticoloso quanto Christopher Nolan. Con il suo ultimo film Oppenheimer il regista ha dimostrato ancora una volta la sua intransigente attenzione ai dettagli, creando un’opera senza tagli o scene eliminate. Cillian Murphy, uno degli attori protagonisti del film, ha rivelato in una recente intervista che il metodo di lavoro di Nolan non prevede director’s cut o scene tagliate, poiché ogni sequenza girata è destinata a far parte della versione finale del film.

Mentre Oppenheimer prosegue la sua corsa al botteghino, sfidando il “rivale” Barbie, è interessante notare come il biopic di Nolan abbia ottenuto successo nonostante la sua durata considerevole di circa tre ore. Barbie ha recentemente superato il miliardo di incassi a livello globale, ma Oppenheimer non è da meno, con risultati importanti che attestano l’interesse del pubblico per la storia dello scienziato.

In un’intervista concessa a Collider, Cillian Murphy ha condiviso un dettaglio intrigante sul processo di lavoro di Christopher Nolan. L’attore ha spiegato che non esistono scene tagliate nei film di Nolan e che ogni sequenza girata è parte integrante del montaggio finale. Questo approccio riflette la natura precisa e attenta del regista, che mira a creare un prodotto finito che rispecchi esattamente la sua visione.

Christopher Nolan è noto per la sua dedizione alla precisione e all’essenzialità nella creazione cinematografica. Nel corso degli anni, ha dichiarato ripetutamente la sua volontà di eliminare il “superfluo” dalla sceneggiatura, concentrando le risorse su elementi fondamentali della trama che troveranno spazio nel montaggio finale. Questa strategia consente di creare film coerenti e centrati, evitando deviazioni dalla storia principale.

La durata di circa tre ore di Oppenheimer non è casuale; essa è una diretta conseguenza della vastità della storia che il film racconta. Coprendo circa quarantacinque anni della vita dello scienziato J. Robert Oppenheimer, il biopic affronta molteplici fasi della sua esistenza, dalla giovinezza a Cambridge fino alla sua morte nel 1967.