Il Marvel Cinematic Universe si espande: scopri i roster dei New Avengers e degli Avengers originali

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il Marvel Cinematic Universe continua a crescere e a sorprendere i fan con l’introduzione di nuovi team di supereroi. Con l’arrivo di “Avengers: Doomsday“, il panorama degli eroi si arricchisce con i New Avengers, un gruppo che si affianca agli Avengers originali. In questo articolo, analizziamo i membri di entrambi i team e le dinamiche che si instaurano tra di loro.

I New Avengers: un nuovo inizio per il superteam

I New Avengers rappresentano una nuova era nel MCU, con un roster composto principalmente dai membri del cast di “Thunderbolts“, ad eccezione di Taskmaster, che incontra un tragico destino nei primi minuti del film. Questo gruppo, attivo da 14 mesi all’inizio di “Avengers: Doomsday“, include figure emblematiche come Soldato d’Inverno, Vedova Nera Yelena Belova, Red Guardian, US Agent, Ghost e Sentry. Quest’ultimo è considerato l’essere superumano più potente del mondo, superando anche Hulk e Thor, sebbene non riesca ancora a controllare completamente le sue straordinarie abilità.

A guidare i New Avengers c’è Valentina Allegra de Fontaine, che ricopre il ruolo di leader della CIA. La sua posizione le consente di garantire collegamenti vitali con il governo e un accesso a fondi illimitati, rendendo il team non solo potente, ma anche ben equipaggiato per affrontare le sfide che li attendono. La combinazione di poteri e risorse rende i New Avengers una forza da non sottovalutare nel panorama del MCU.

Gli Avengers originali: un gruppo in evoluzione

Dall’altra parte, troviamo gli Avengers originali, o ciò che ne resta dopo gli eventi catastrofici di “Avengers: Endgame“. Questo team è composto da alcuni dei supereroi più iconici, tra cui Captain America Sam Wilson, Thor, Hulk, Captain Marvel, Occhio di Falco Clint Burton, Ant-Man, War Machine, Doctor Strange, Wong, Shang-Chi e Black Panther Shuri. Ogni membro porta con sé una storia e un bagaglio di esperienze che arricchiscono il gruppo.

La presenza di Sam Wilson come nuovo Captain America segna un passaggio generazionale, mentre Thor e Hulk continuano a essere pilastri del team. Captain Marvel, con i suoi poteri straordinari, e Doctor Strange, esperto di magia, offrono un supporto cruciale nelle battaglie contro minacce sempre più potenti. La diversità dei poteri e delle personalità rende gli Avengers originali un gruppo complesso e affascinante.

Spider-Man e le sue incertezze

Un elemento di incertezza nel panorama degli Avengers è rappresentato da Spider-Man. Dopo gli eventi di “Spider-Man: No Way Home“, l’identità di Peter Parker è stata dimenticata da tutti, compresi i suoi amici e alleati. Questo solleva interrogativi sui rapporti del giovane supereroe con gli Avengers. La prossima pellicola “Spider-Man: Brand New Day” potrebbe fornire chiarimenti su questa situazione, rivelando come Spider-Man si inserisca nel nuovo contesto del MCU.

Un cast stellare per Avengers: Doomsday

Per quanto riguarda “Avengers: Doomsday“, il cast promette di essere eccezionale. Oltre ai membri degli Avengers e dei New Avengers, saranno presenti anche gli X-Men originali e i nuovi Fantastici 4. Questo arricchisce ulteriormente il panorama, introducendo eroi non appartenenti a nessun gruppo e varianti del Multiverso. La varietà di personaggi e le interazioni tra di essi promettono di offrire ai fan un’esperienza cinematografica unica e coinvolgente.

Con l’espansione del Marvel Cinematic Universe, i fan possono aspettarsi avventure sempre più emozionanti e colpi di scena inaspettati. La sfida tra i New Avengers e gli Avengers originali, unita all’arrivo di nuovi eroi, rende il futuro del MCU particolarmente intrigante.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!