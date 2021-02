“Il mago di Oz” ritorna: la regista di “Watchmen” girerà il remake

“Il mago di Oz” sta per tornare: il remake dell’indimenticato libro di Baum è in lavorazione alla New Line Cinema, sotto la regia di Nicole Kassell, conosciuta per il fantastico lavoro realizzato nella serie tv della HBO “Watchmen”.

“Il mago di Oz”: il remake di Nicole Kassell

Nicole Kassell (“Watchmen”) dirige il film, un adattamento dell’amato libro di L. Frank Baum “Il meraviglioso mago di Oz“. La storia di Baum è stata raccontata molte volte sul grande e piccolo schermo nel corso degli anni; il più memorabile è stato il classico musical del 1939 con Judy Garland.

Eppure New Line Cinema promette che il film in uscita sarà una “nuova interpretazione” di Dorothy e della Terra di Oz, aggiungendo che può “attingere ad altri elementi” tra cui “Il mago di Oz” con Judy Garland, come le iconiche scarpette rosse.

“Sono incredibilmente onorata di unirmi a Temple Hill e New Line per portare questo amato classico sullo schermo”, ha detto Kassell. “Sebbene il musical del 1939 faccia parte del mio DNA, sono euforica e onorata dalla responsabilità di reimmaginare un racconto così leggendario. L’opportunità di esaminare i temi originali – la ricerca di coraggio, amore, saggezza e casa – sembra più tempestiva e urgente che mai. Queste sono scarpe profondamente iconiche da riempire e non vedo l’ora di ballare insieme a questi eroi della mia infanzia mentre pavimentiamo una strada di mattoni gialli appena costruita! ”

Le precedenti bozze della sceneggiatura sono state scritte da Darren Lemke e il duo di Neil Widener e Gavin James. Marty Bowen e Wyck Godfrey di Temple Hill e Marc Platt produrranno. Isaac Klausner sarà il produttore esecutivo.

I lavori precedenti di Nicole Kassell

Kassell ha recentemente vinto un Emmy e un premio DGA per “Watchmen” della HBO. In qualità di produttore esecutivo e regista di diversi episodi, Kassell è considerato l’architetto visivo dell’acclamata serie. Il suo talento per la costruzione del mondo è ciò che ha reso New Line Cinema desiderosa di assumere Kassell per reinventare “Il meraviglioso mago di Oz“.

Il primo lungometraggio di Kassell è stato “The Woodsman“, presentato in anteprima al Sundance Film Festival nel 2004. Ha anche lavorato a “The Leftovers“, “Vinyl” e “Claws“. I suoi prossimi progetti includono la regia del pilot della HBO “The Baby” e del film “Silver Seas” per Participant Media.

Federica Contini

10/02/2021