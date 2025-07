Grandi film gratuiti a Roma: il Centro Sperimentale di Cinematografia presenta un’estate di cinema

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’estate romana del 2025 si preannuncia ricca di eventi cinematografici imperdibili. Grazie al Centro Sperimentale di Cinematografia, i cinefili potranno godere di proiezioni gratuite in diverse location suggestive della capitale. Questo articolo esplorerà le rassegne e le iniziative culturali che si svolgeranno a Roma e in altre località, offrendo un’opportunità unica di vivere il cinema all’aperto.

Le rassegne estive del CSC

Il Centro Sperimentale di Cinematografia ha programmato un calendario di eventi per il mese di luglio 2025, caratterizzato da rassegne cinematografiche adatte a tutti. Le proiezioni si svolgeranno in luoghi iconici come il Castello di Santa Severa e Villa Doria Pamphilj, oltre alla capitale. Tra i tributi, spiccano quelli dedicati a grandi registi e attrici italiane, con film che hanno segnato la storia del cinema. La rassegna “Le dive della Titanus” si terrà dal 2 luglio al 27 agosto, ogni martedì e mercoledì, con ingresso gratuito. Questa iniziativa celebra la storica casa di produzione Titanus e le sue protagoniste, tra cui nomi illustri come Anna Magnani, Sophia Loren e Monica Vitti. Ogni proiezione sarà accompagnata da incontri con attori e registi, arricchendo l’esperienza del pubblico.

Quo Vadis? – Al cinema nel cuore di Roma

Un’altra rassegna da non perdere è “Quo Vadis? – Al cinema nel cuore di Roma”, che si svolgerà dall’8 al 18 luglio. Questa manifestazione, promossa dal CSC e dal Parco Archeologico del Colosseo, ha riscosso un grande successo nelle edizioni precedenti, registrando il tutto esaurito. La quarta edizione si concentrerà sul tema del sogno e della favola, con proiezioni in una cornice storica unica come il Tempio di Venere e Roma. Gli incontri serali, moderati da esperti del settore, offriranno spunti di riflessione e approfondimento sui film in programma, tra cui opere di Nanni Moretti e Federico Fellini. L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione.

Effetto notte e omaggi a Dario Argento

Dal 20 al 27 luglio, l’Arena Archeologica di Santa Croce in Gerusalemme ospiterà “Effetto notte”, un’iniziativa che celebra il genere horror e il mistero. Questo evento, realizzato in collaborazione con la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, prevede otto serate di proiezioni, concerti e incontri. Un focus particolare sarà dedicato a Dario Argento, icona del cinema horror italiano, in occasione dei suoi 55 anni di carriera. Tra i film in programmazione ci saranno titoli cult come “Profondo rosso” e “Tenebre”, insieme a opere in cui Argento ha recitato o ha contribuito come sceneggiatore.

Eventi al Palazzo Doria Pamphilj e il Festival Dolcevita-sur-Seine

Il Palazzo Doria Pamphilj a San Martino al Cimino ospiterà una selezione di film italiani recenti, con proiezioni che si svolgeranno fino alla metà di agosto. Tra i titoli in programma, “Lasciati andare” e “Ghiaccio”, con la presenza di ospiti del settore. Parallelamente, il Festival Dolcevita-sur-Seine a Parigi, in programma dal 4 all’8 luglio, presenterà una mostra fotografica dedicata alle coproduzioni italo-francesi, curata dal CSC. Questa esposizione, che celebra il legame culturale tra Italia e Francia, sarà visibile presso le Arènes de Lutèce.

