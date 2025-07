Il locarno film festival 2025: riconoscimenti a Marcel Barelli e novità per il pubblico giovane

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Locarno Film Festival si prepara a celebrare il talento del regista e disegnatore ticinese Marcel Barelli, che riceverà il prestigioso Locarno Kids Award 2025. Questo riconoscimento, offerto dalla Mobiliare, sarà consegnato il 12 agosto, durante una serata speciale che includerà la prima svizzera del suo nuovo film d’animazione, “Mary Anning, chasseuse de fossiles“. Il film si ispira alla vita della paleontologa britannica Mary Anning, una figura fondamentale per la paleontologia nel XIX secolo.

Marcel Barelli: un talento emergente del cinema d’animazione

Marcel Barelli è nato e cresciuto nella Svizzera italiana, dove ha iniziato a coltivare la sua passione per l’animazione. Dopo aver completato gli studi presso la HEAD di Ginevra, ha rapidamente guadagnato riconoscimenti nel panorama del cinema d’animazione, sia in Svizzera che a livello internazionale. La sua carriera è caratterizzata da una serie di cortometraggi di successo, tra cui “Gypaetus helveticus” e “Vigia” , quest’ultimo premiato con il Pardino d’Argento al 66esimo Locarno Film Festival. Altri lavori significativi includono “Lucens” e “Habitat” , che hanno contribuito a consolidare la sua reputazione come uno dei talenti più promettenti del settore.

Nel 2021, il cortometraggio “Dans la nature” ha riscosso un notevole successo, ottenendo riconoscimenti in oltre 80 festival cinematografici in tutto il mondo. Questi successi hanno dimostrato la capacità di Barelli di raccontare storie coinvolgenti e significative attraverso l’animazione, attirando l’attenzione di un pubblico sempre più vasto.

La prima svizzera di “Mary Anning, chasseuse de fossiles“

Durante il Locarno Film Festival, Marcel Barelli presenterà il suo primo lungometraggio di animazione, “Mary Anning, chasseuse de fossiles“, all’interno della sezione Locarno Kids Screenings. Questo film racconta la storia di Mary Anning, una giovane paleontologa che, dopo la morte del padre, intraprende un’avventura alla ricerca di fossili. La narrazione si concentra sulla sua curiosità e determinazione, affrontando le sfide e le scoperte che caratterizzano il suo percorso.

Il film non solo celebra la figura storica di Mary Anning, ma offre anche un messaggio di resilienza e scoperta, rendendolo adatto a un pubblico giovane. La proiezione di questo lungometraggio rappresenta un’opportunità unica per i ragazzi di avvicinarsi al mondo della paleontologia e della scienza attraverso una narrazione visivamente affascinante e coinvolgente.

La sezione Locarno Kids Screenings: un’offerta variegata per i giovani spettatori

Il Locarno Film Festival 2025 non si limita a onorare Marcel Barelli, ma presenta anche una selezione di film dedicati al pubblico più giovane. Tra i titoli in programma, spiccano “Arco” di Ugo Bienvenu, che aprirà la sezione, e “Fantastique” di Marjolijn Prins, che avrà la sua prima svizzera. Inoltre, il festival ospiterà la prima mondiale di “Grevlingene” di Paul M. Lundø, che chiuderà la sezione.

Altri film di rilevanza includono “Io non ti lascio solo” di Fabrizio Cattani, “L’Olívia i el terratrèmol invisible” di Irene Iborra Rizo, “Skrzat. Nowy początek” di Krzysztof Komander e “Tichá pošta” di Ján Sebechlebski, tutti presentati in anteprima internazionale. Le proiezioni saranno accompagnate da presentazioni dei registi, in collaborazione con il Castellinaria Festival del cinema giovane, creando un’opportunità di interazione tra i giovani spettatori e i creatori dei film.

Il Locarno Film Festival 2025 si preannuncia quindi come un’importante manifestazione culturale, capace di attrarre e coinvolgere un pubblico di tutte le età, celebrando il talento di artisti come Marcel Barelli e offrendo una programmazione ricca e variegata per i più giovani.

