Il lago della vendetta: un thriller ispirato a un evento drammatico reale

Questa sera, domenica 22 giugno 2025, alle 21:00, Rai 2 presenta in prima visione assoluta “Il lago della vendetta“, un thriller psicologico diretto da Didier Bivel. La pellicola, conosciuta in Francia con il titolo “La Fulgurée“, trae ispirazione da un fatto realmente accaduto, un evento che ha segnato profondamente le vite dei protagonisti. Scopriamo insieme i dettagli che hanno influenzato la sceneggiatura di questo avvincente film.

La trama del film

“Il lago della vendetta” si apre con un drammatico evento: un uomo muore fulminato nel giorno delle sue nozze. Due anni dopo, i sopravvissuti a questa tragedia si riuniscono nello stesso luogo per commemorare l’accaduto. Tuttavia, la reunion si trasforma in un incubo quando una serie di omicidi misteriosi inizia a colpire il gruppo. Questo scatenarsi di eventi porta alla luce tensioni nascoste e segreti inconfessabili, rivelando le conseguenze psicologiche e fisiche che ciascun superstite porta con sé. La narrazione si sviluppa attorno a questi temi, esplorando come un trauma collettivo possa influenzare profondamente le vite delle persone coinvolte.

Ispirazione da una storia vera

La sceneggiatura del film è ispirata a un evento reale avvenuto il 2 settembre 2017 ad Azerailles, nella Francia orientale. Durante un festival musicale, 14 persone furono colpite da un fulmine mentre cercavano riparo sotto una tenda. Sebbene molte di loro siano sopravvissute, nei giorni successivi hanno manifestato sintomi neurologici inusuali, tra cui insonnia, crisi d’ansia e un temporaneo aumento delle capacità cognitive. Nel film, il festival musicale viene trasformato in un matrimonio e la tenda diventa un albero, mantenendo però l’idea centrale del trauma collettivo e delle ferite invisibili che ne derivano.

Gli effetti della fulminazione e la scienza

Un aspetto centrale della trama è l’esplorazione degli effetti della fulminazione, che possono includere disturbi neurologici, cardiaci e psichici. Questi effetti, spesso sottovalutati, sono al centro della narrazione e vengono approfonditi attraverso le esperienze dei personaggi. Gli sceneggiatori Sylviane Corgiat e Bruno Lecigne hanno consultato veri sopravvissuti a fulmini per rendere i personaggi più credibili, evidenziando le loro paure irrazionali e comportamenti imprevedibili. Questo approccio permette di dare voce a un tema poco conosciuto, rendendo il film non solo un thriller avvincente, ma anche un’opportunità per riflettere su un fenomeno scientifico spesso ignorato.

Le riprese e le condizioni atmosferiche

Le riprese di “Il lago della vendetta” si sono svolte tra ottobre e novembre 2023 sulle sponde del lago di Guéry, in Alvernia. Le condizioni atmosferiche sono state particolarmente impegnative, con autunno rigido, forti venti, nebbie persistenti e persino punte di neve. L’attore Pierre Perrier ha descritto le condizioni di lavoro come “estenuanti”, ma ha anche sottolineato come queste difficoltà abbiano contribuito a creare un’atmosfera autentica e immersiva per il film. La scelta di location e le sfide affrontate durante le riprese hanno giocato un ruolo cruciale nel dare vita alla tensione e all’angoscia presenti nella storia.

La colonna sonora e il successo del film

La colonna sonora, curata da Nicolas Errèra, gioca un ruolo fondamentale nel creare l’atmosfera opprimente del film. La musica accompagna le scene, intensificando le emozioni e le paure dei personaggi. Alla sua prima messa in onda su France 3 il 14 maggio 2024, “Il lago della vendetta” ha ottenuto un notevole successo, conquistando il 17,5% di share e risultando la trasmissione più vista della serata, superando anche il popolare programma “Koh-Lanta“.

Dove guardare il film

“Il lago della vendetta” andrà in onda questa sera, domenica 22 giugno 2025, alle ore 21:00 su Rai 2. Gli spettatori potranno seguirlo anche in live streaming o rivederlo on demand sulla piattaforma gratuita RaiPlay. Questo thriller psicologico promette di tenere incollati gli spettatori allo schermo, offrendo una narrazione avvincente e ricca di colpi di scena.

