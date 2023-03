Il grande male di Mario Tani verrà proiettato in anteprima al Bif&st di Bari

Il grande male è il nuovo film di Mario Tani interamente girato a Bari. In occasione dello speciale evento del Bif&st Bari International Film&Tv Festival, avremo la possibilità di vedere in anteprima il film. L’appuntamento è per il 31 marzo alle 18:00, al Teatro Kursaal.

Il film è scritto e diretto da Mario Tani con un cast molto interessante: Roberto Corradino, Michele Sinisi, Elena Cotugno, Lucia Zotti, Danilo Giuva, Vincenzo De Michele e Christian Di Domenico. Il grande male è un film drammatico con elementi riconducibili al genere thriller, con mistero e suspense a condire una storia molto struggente. Il motivo principale è il punto di vista della storia ovvero la mente del protagonista.

Conferenza stampa di presentazione del @bifest_official in programma dal 25 marzo al 2 aprile.@AvvGraziaDiBari:”Il #cinema come racconto e formazione per le giovani generazioni. Solo la cultura è terra fertile, solo la cultura è ponte di #pace“.

➡️https://t.co/PFHzpf5RaW pic.twitter.com/1TYYVdMmyU — RegionePuglia (@RegionePuglia) March 22, 2022

Di seguito la trama del film:

“Giulio è un attore in crisi che ha smesso di lavorare per le continue amnesie che gli impedivano di andare in scena. Da un po’ di tempo si è trasferito in un condominio molto grande, con tanti palazzi e un giardino. Una crisi depressiva profonda lo coglie, a tal punto da non fargli trovare la forza di uscire dal cortile, come se qualcosa lo trattenesse dal compiere un solo semplice passo oltre la soglia che lo divide dall’esterno. I giorni passano e dalla radio arrivano notizie spaventose a proposito di una imminente fine del mondo, mentre Giulio comincia a conoscere i suoi vicini e assiste suo malgrado agli strani eventi che accadono in quel condominio, che via via però lo condurranno alla scoperta della verità.”

Il film uscirà in tutte le sale cinematografiche a maggio 2023. In attesa dell’uscita, avremo finalmente la possibilità di poter vedere in streaming l’attesissimo trailer dell’opera di Mario Tani. Prodotto da Mac Film/Amaranta Frame, il film è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura e dell’Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia.