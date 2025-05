Il gran finale di The Last of Us 2: ecco cosa aspettarsi dalla puntata 2×07

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Da oggi, 26 maggio 2025, il gran finale di The Last of Us 2 è disponibile in Italia in esclusiva su Sky e sulla piattaforma di streaming NOW. La puntata 2×07 ha suscitato grande attesa tra i fan, non solo per la conclusione della trama, ma anche per le domande riguardanti eventuali scene post-credit. In questo articolo, esploreremo i dettagli di questo episodio cruciale e le sue implicazioni per il futuro della serie.

Non ci sono scene post-credit, ma un cliffhanger avvincente

Molti spettatori si sono chiesti se la puntata 2×07 di The Last of Us 2 contenesse una scena post-credit. La risposta è negativa: non ci sono sorprese nascoste dopo i titoli di coda. A differenza di altre produzioni, come quelle del Marvel Cinematic Universe, dove le scene post-credit sono una consuetudine, in questo caso gli spettatori non troveranno alcun contenuto aggiuntivo che possa arricchire l’esperienza. Tuttavia, ciò non significa che il finale non sia emozionante.

La puntata si conclude con un cliffhanger drammatico. Abby, uno dei personaggi principali, si trova in una situazione critica: uccide Jessie, tiene in ostaggio Tommy e punta la pistola verso Ellie, la protagonista. La tensione sale quando Abby preme il grilletto, ma lo schermo diventa nero prima che gli spettatori possano scoprire il destino di Ellie. Questa scelta narrativa ha già suscitato reazioni forti tra i fan, molti dei quali si sentono frustrati per l’incertezza lasciata dall’episodio.

Un’anticipazione per la terza stagione

Nonostante l’assenza di una scena post-credit tradizionale, la puntata 2×07 offre un’anticipazione intrigante per il futuro della serie. Dopo il cliffhanger, gli spettatori vengono trasportati in una nuova sequenza che si svolge nello stadio di Seattle. Qui, una didascalia indica che si tratta del “Giorno 1“, suggerendo che la storia riprenderà dal punto di vista di Abby. Questo cambio di prospettiva potrebbe essere un elemento centrale nella terza stagione di The Last of Us, portando i fan a esplorare la narrazione attraverso gli occhi di un personaggio che ha suscitato sentimenti contrastanti.

Questa scelta narrativa potrebbe rivelarsi cruciale per lo sviluppo della trama, poiché permetterà di approfondire il background di Abby e le sue motivazioni. I fan della serie possono quindi aspettarsi una nuova dimensione della storia, che potrebbe ribaltare le aspettative e fornire una visione più complessa dei conflitti tra i personaggi.

Disponibilità della serie

The Last of Us 2 è ora interamente disponibile su Sky e NOW, offrendo agli spettatori l’opportunità di immergersi completamente nella storia. Con la conclusione della seconda stagione, i fan sono già in attesa di scoprire come si evolverà la trama e quali sorprese riserverà la terza stagione. L’attenzione rimane alta, e le aspettative sono alle stelle per un racconto che ha già dimostrato di saper coinvolgere e sorprendere il pubblico.

