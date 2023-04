Sempre più imminente e incombente si fa la notizia della realizzazione de Il gladiatore 2, sequel del grande classico diretto da Ridley Scott nel 2000, che dovrebbe essere lanciato dalla Paramount, ancora per la regia dello stesso autore. Intanto, alcuni rumors sembrano rivelare anche quale sarà il cast del sequel.

Il gladiatore 2: Denzel Washington e Barry Keoghan nel cast?

Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da The Variety e The Hollywood reporter, sembrerebbe essersi delineata una fetta di cast per quanto riguarda i ruoli maschili principali ne Il Gladiatore 2.

Denzel Washington, Barry Keoghan e Paul Mescal dovrebbero essere tre nomi presenti nel cast del sequel, che porterà la firma in sceneggiatura di David Scarpa e la regia dello stesso Ridley Scott.

Denzel Washington che ha già lavorato con Ridley Scott nell’epopea gangsteristica “American Gangster” non è chiaro quale personaggio dovrebbe rivestire, mentre per Barry Keogan (apprezzato in film come “Dunkirk” o “Il sacrificio del cervo sacro”) dovrebbero esserci i panni del cattivo, nel ruolo dell’imperatore Geta.

Quanto al giovane Paul Mescal (recentemente apprezzato in Aftersun) dovrebbe esserci il ruolo di Lucius, figlio di Lucilla, amata di Massimo Decimo Meridio.

Il gladiatore 2: cos’altro c’è da sapere sul sequel

La Paramount sembra far prevedere l’uscita del film entro il prossimo anno, probabilmente nell’autunno del 2024.

Tra le ulteriori indiscrezioni sulla realizzazione del film, c’è da sapere che dovrebbero ritornare nella parte del cast tecnico, come il direttore della fotografia John Mathieson, lo scenografo e la costumista. Tre figure che ottennero la candidatura agli Oscar per il primo capitolo nel 2000.

Ridley Scott dovrebbe essere il timoniere anche di questo sequel, al momento il regista britannico è in pista per l’imminente uscita di un altro kolossal di stampo storico, prevista nel 2023, ovvero “Napoleone” interpretato da Joaquin Phoenix, anch’esso sceneggiato da David Scarpa.