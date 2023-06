Il Gladiatore 2: spuntano foto e video dal set

Nelle ultime giornate si sono infittiti i rumors sulla preparazione del film Il Gladiatore 2, a fare capolino sono state infatti delle foto e un breve video spuntate sul profilo instagram del ministro della Cultura in Marocco, dove sarebbero in corso le riprese del film di Ridley Scott.

Il Gladiatore 2: riprese iniziate

Dunque, sono finalmente iniziate le riprese nel mese di giugno 2023, sul set costruito in Marocco, con la produzione che ha nelle intenzioni quella di spostarsi in varie location, che vedono incluse Malta e il Regno Unito.

Le riprese de Il Gladiatore 2, secondo i piani, dovrebbero inoltre durare quattro mesi. Le prime notizie che si sono avute dal set, tuttavia, non sono state delle più esaltanti. È stato infatti riportato che una sequenza di stunt incentrata su un incendio ha portato ad un incidente: quattro membri della troupe de Il gladiatore 2 sono stati trasportati in ospedale, mentre altri due hanno subito delle ustioni. Nessuno, però, è ferito gravemente o a rischio vita.

Il post instagram con le foto dal set

Il ministro della cultura in Marocco, Mohammed Mehdi Bensai sul suo profilo instagram ha postato alcune foto con Ridley Scott e con alcune comparse in costume sul set de Il Gladiatore 2.

Nello stesso post, ha pubblicato anche un video in cui gira sul set, in visita, nel mentre si sta organizzando un incendio controllato per una delle scene del film

Le immagini mostrano un nuovo set presumibilmente ambientato in un’altra città: si vedono delle truppe messe a difesa delle mura cittadine.

Il Gladiatore 2 dovrebbe essere ultimato nel giro dei prossimi mesi e disponibile per la distribuzione internazionale nel prossimo anno, il 2024. Non resta, dunque che attendere altre perle di curiosità nei prossimi mesi, sul nuovo film di Ridley Scott.