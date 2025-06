Il giovane Savastano: la nuova serie che esplora le origini di un boss della camorra

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il panorama televisivo italiano si arricchisce di una nuova narrazione criminale con l’arrivo de Il Giovane Savastano, un prequel della celebre serie Gomorra. Questa nuova produzione, attesa con grande interesse dai fan, si propone di esplorare le origini di Pietro Savastano, un personaggio emblematico dell’universo di Gomorra. La serie, che debutterà su Sky a gennaio 2026, si preannuncia come un racconto intenso e drammatico, ambientato nella Napoli degli anni ’70, un periodo caratterizzato da profondi cambiamenti sociali e culturali.

La trama e i personaggi principali

Il Giovane Savastano si concentra sulla vita di un giovane Pietro Savastano, interpretato da Luca Lubrano, che cresce in un contesto difficile e privo di riferimenti familiari. La storia si sviluppa tra le strade di Secondigliano, dove il protagonista, pur apparendo come un ragazzo qualunque, è già segnato da un’irrefrenabile ambizione di riscatto e potere. La serie promette di offrire uno sguardo realistico e, a tratti, brutale sulla vita di Pietro, che non è un eroe, ma un giovane costretto a cercare una via d’uscita da una realtà opprimente.

Un elemento chiave della trama è l’incontro con Angelo ‘A Sirena, interpretato da Francesco Pellegrino, un boss di quartiere che riconosce nel giovane Savastano un potenziale leader. Questo incontro segnerà l’ingresso di Pietro nel mondo della camorra, un passaggio che lo porterà a fare scelte decisive e a confrontarsi con le conseguenze delle sue azioni. Il cast include anche Flavio Furno nei panni di ‘O Paisano, un detenuto visionario, e Tullia Venezia, che interpreta una giovane Imma, ancora lontana dall’immagine della regina spietata che i fan di Gomorra conoscono. Annalisa Magliocca, nei panni di Scianel, si presenta come una giovane madre intrappolata in un matrimonio violento, aggiungendo ulteriori sfumature al racconto.

Un confronto con Il giovane Montalbano

Il giovane Savastano si inserisce in una tradizione narrativa simile a quella de Il Giovane Montalbano, un prequel che ha riscosso un grande successo. Entrambe le serie raccontano le origini di personaggi iconici, radicati in contesti territoriali ben definiti: la Sicilia per Montalbano e la Campania per Savastano. Tuttavia, le loro motivazioni sono profondamente diverse. Montalbano cerca giustizia e verità, mentre Pietro è spinto dalla ricerca di potere e rispetto, abbracciando il crimine invece di combatterlo.

Questa dualità rappresenta due facce della stessa medaglia, evidenziando come l’ambiente e le scelte personali possano plasmare il destino di un individuo. La narrazione di Il Giovane Savastano si propone di esplorare non solo l’ascesa di un boss, ma anche le dinamiche sociali e familiari che influenzano il suo percorso, offrendo uno spaccato della vita in un contesto difficile e complesso.

Le aspettative per Gomorra – Le origini

Le aspettative per Gomorra – Le Origini sono elevate, soprattutto considerando il successo della serie originale. Sky ha dimostrato di saper trattare il genere con una qualità cinematografica che ha alzato il livello della fiction italiana. La nostalgia per l’universo di Gomorra, interrotto nel 2021 con l’ultima stagione, è ancora forte tra i fan, e un prequel ben realizzato potrebbe rilanciare l’intero franchise.

La scelta di un cast giovane e in parte nuovo, unita a una scrittura che promette tensione e realismo, potrebbe garantire un mix avvincente tra intrattenimento e dramma umano. La serie si preannuncia come un’opportunità per esplorare tematiche complesse e dinamiche relazionali, mantenendo viva l’attenzione del pubblico. Con Il Giovane Savastano, Sky si prepara a offrire una nuova visione di un mondo già noto, ma con uno sguardo fresco e innovativo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!