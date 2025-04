Il gesto simbolico di Ellie in “The Last of Us 2”: un momento di crescita e riflessione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nel videogioco “The Last of Us 2”, un gesto semplice ma profondo di Ellie sulla tomba di Joel segna un momento cruciale nel suo percorso emotivo. Questa scena, ricca di significato, si colloca in un contesto di dolore e vendetta, evidenziando l’evoluzione della protagonista e il suo rapporto con una figura paterna che ha avuto un impatto significativo sulla sua vita. L’atto di lasciare la chitarra sulla tomba non è solo un addio, ma un simbolo di un legame che trascende la morte e rappresenta un passo verso la guarigione.

Il simbolismo della chitarra

La chitarra, strumento che Joel ha insegnato a Ellie a suonare, diventa un potente simbolo del loro legame. Non si tratta solo di un oggetto materiale, ma di un veicolo attraverso cui Joel ha condiviso con Ellie non solo tecniche musicali, ma anche emozioni e ricordi indelebili. Questo gesto di lasciare la chitarra sulla tomba di Joel è carico di significato: Ellie non solo onora la memoria del suo mentore, ma riconosce anche l’importanza delle esperienze condivise. La musica, in questo contesto, diventa un linguaggio universale che esprime il dolore, la gioia e la nostalgia.

Lasciando la chitarra, Ellie sembra voler dire addio a Joel, ma al contempo desidera mantenere vivo il ricordo del loro legame. Questo atto può essere interpretato come un segno di rispetto, un modo per accettare la perdita e per riconoscere che, nonostante il dolore, il legame che li univa rimarrà eterno. La chitarra diventa quindi un simbolo di resilienza, un modo per Ellie di affrontare il dolore e di trasformarlo in qualcosa di significativo.

Il percorso verso il perdono

Il viaggio di Ellie in “The Last of Us 2” è caratterizzato da una ricerca di vendetta che la consuma e la guida attraverso esperienze traumatiche. Tuttavia, il gesto sulla tomba di Joel segna un cambiamento profondo nel suo stato d’animo. Questo momento potrebbe rappresentare l’inizio di un percorso di perdono, non solo verso coloro che le hanno inflitto dolore, ma anche verso se stessa.

Ellie, dopo aver vissuto una serie di eventi drammatici, sembra avviarsi verso una nuova consapevolezza. Lasciare la chitarra sulla tomba di Joel può essere visto come un segno di liberazione da un ciclo di violenza e vendetta che l’ha perseguitata. Questo gesto suggerisce che Ellie sta iniziando a comprendere l’importanza di perdonare, non solo per gli altri, ma anche per il proprio benessere emotivo. La sua evoluzione si manifesta in questo atto simbolico, che rappresenta un passo verso la guarigione e la ricerca di un nuovo equilibrio interiore.

La chiusura di un capitolo

Lasciando la chitarra sulla tomba di Joel, Ellie potrebbe anche simboleggiare la chiusura di un capitolo della sua vita. Dopo aver affrontato numerose sfide e perdite, questo gesto rappresenta la volontà di Ellie di andare avanti. La decisione di lasciare un oggetto così significativo indica una maturità emotiva e la capacità di affrontare il dolore in modo costruttivo.

Ellie, pur mantenendo nel cuore il ricordo di Joel, sembra pronta a intraprendere un nuovo percorso. Questo atto non è solo un addio, ma un segno di speranza e di apertura verso il futuro. La chitarra, quindi, diventa un simbolo di ciò che è stato, ma anche di ciò che potrebbe essere. La sua scelta di lasciare la chitarra sulla tomba di Joel è un gesto che riflette la complessità delle emozioni umane e la capacità di trasformare il dolore in una nuova opportunità per crescere e trovare un equilibrio nella vita.

