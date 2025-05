Il game show “Avanti un altro” torna in prima serata su Canale 5 con nuove sfide e sorprese

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il celebre game show “Avanti un altro” torna a far compagnia al pubblico di Canale 5, a partire da giovedì 22 maggio. Con la conduzione di Paolo Bonolis e l’inseparabile Luca Laurenti, il programma promette di intrattenere gli spettatori con due puntate inedite ogni sera. Un mix di divertimento, battute e sfide avvincenti caratterizzerà questa nuova edizione, che si preannuncia ricca di sorprese.

Le novità del format

Ogni puntata di “Avanti un altro” presenterà due sfide mai viste prima, dove i concorrenti si metteranno alla prova in una serie di giochi divertenti e coinvolgenti. Le interminabili file di partecipanti, pronti a giocarsi il tutto per tutto, contribuiranno a creare un’atmosfera di grande leggerezza e spensieratezza. Il format, che ha conquistato il cuore del pubblico, si distingue per il suo approccio unico: nel gioco finale, diventato un vero e proprio cult nel panorama televisivo italiano, i concorrenti dovranno fornire esclusivamente risposte sbagliate per vincere.

Il cast e i personaggi iconici

Il “salottino” del programma sarà guidato da Miss Claudia, alias Claudia Ruggeri, che continuerà a intrattenere il pubblico con la sua simpatia. Il cast include una varietà di personaggi noti e amati, tra cui la regina del web Laura Cremaschi e la dottoressa Maria Mazza. Non mancheranno figure eccentriche come lo iettatore Franco Pistoni e la sua “moglie” Giorgia Pianta. Tra i volti storici del programma ci sono anche i personaggi Fitness, Horror, XXXL, l’Agente Segreto e il Coreografo, che arricchiranno ulteriormente le dinamiche del gioco.

In questa nuova edizione, il pubblico potrà rivedere anche la Bonas Paola Caruso, il Bonus Daniel Nilsson e la Bona Sorte Viviana Vizzini. La hostess Greta Cianfano sarà presente per accogliere i concorrenti, mentre Flavia Vento, nel ruolo del “Vento del mistero“, porrà domande intriganti legate a temi come spiritualità, fenomeni soprannaturali, campi magnetici, UFO e alieni, aggiungendo un tocco di mistero al programma.

L’attesa del pubblico e il successo del programma

“Avanti un altro” ha saputo conquistare un ampio pubblico grazie alla sua formula vincente, che combina intrattenimento e interazione. La presenza di Paolo Bonolis, con il suo stile inconfondibile, e di Luca Laurenti, sempre pronto a strappare un sorriso, rende il programma un appuntamento imperdibile per gli appassionati di game show. La nuova edizione, con le sue sfide inedite e un cast ricco di personalità, si preannuncia come un grande successo, pronto a catturare l’attenzione del pubblico in prima serata su Canale 5.

