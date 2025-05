Il futuro incerto di “Una notte da leoni”: Galifianakis e Cooper parlano di un possibile quarto capitolo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nel 2009, il regista Todd Phillips ha catturato l’attenzione del pubblico con “Una notte da leoni“, una commedia che ha raccontato le disavventure di quattro amici durante un addio al celibato a Las Vegas. Questo film ha dato vita a una trilogia di grande successo, con sequel usciti nel 2011 e nel 2013, entrambi accolti positivamente al botteghino. Tuttavia, la possibilità di un quarto film rimane incerta, con alcuni dei protagonisti che esprimono dubbi sul ritorno al franchise.

Zach Galifianakis esprime riserve sul ritorno

Zach Galifianakis, uno dei volti principali della saga, ha recentemente rilasciato dichiarazioni che fanno riflettere sul futuro di “Una notte da leoni“. Durante la première del live action Disney “Lilo & Stitch“, l’attore ha risposto a domande riguardanti un possibile quarto film, affermando: “Questa città ama portare avanti le cose e a volte è il momento di guardare l’orologio e comprendere il momento. Gli unici a chiedermi se farò un altro ‘Una notte da leoni‘ sono i giornalisti dello spettacolo”. Le sue parole suggeriscono una certa riluttanza a tornare, evidenziando come il pubblico potrebbe aver già superato l’interesse per un sequel.

Galifianakis ha aggiunto che non crede ci sia un reale pubblico per un nuovo capitolo della saga: “Non penso che alla gente interessi. Non credo esista un pubblico per questa cosa. La vedo così”. Queste affermazioni pongono interrogativi sulla rilevanza di un possibile sequel in un panorama cinematografico in continua evoluzione.

Bradley Cooper e Ed Helms: un ritorno possibile ma incerto

Dall’altro lato, Bradley Cooper ha mostrato una certa apertura a tornare nel franchise, pur esprimendo dubbi sulla possibilità che Todd Phillips, il regista originale, possa essere coinvolto in un eventuale quarto film. Cooper ha dichiarato: “Probabilmente farei ‘Una notte da leoni 4‘, semplicemente perché amo Todd, amo Zach e amo Ed talmente tanto. Probabilmente lo farei”. Queste parole rivelano un forte legame tra gli attori e una volontà di continuare a lavorare insieme, nonostante le incertezze.

Anche Ed Helms ha manifestato interesse a tornare, ma ha condiviso le stesse riserve di Cooper riguardo al coinvolgimento di Phillips: “È molto improbabile che Todd accetti”. La mancanza di un regista chiave potrebbe influenzare significativamente la decisione di proseguire con un nuovo capitolo della saga.

Il successo della trilogia e il contesto attuale

“Una notte da leoni” ha ottenuto un enorme successo al botteghino, incassando 469 milioni di dollari in tutto il mondo. La trilogia ha visto il ritorno di Galifianakis, Cooper, Helms e Justin Bartha nei ruoli di Alan, Phil, Stu e Doug, diventando un fenomeno culturale. Tuttavia, il contesto attuale del cinema è molto diverso rispetto a quando il primo film è uscito. Le dinamiche del pubblico e le preferenze cinematografiche sono cambiate, rendendo difficile prevedere l’accoglienza di un nuovo capitolo.

Con la crescente popolarità di nuove forme di intrattenimento e la continua evoluzione delle aspettative del pubblico, la questione di un quarto film di “Una notte da leoni” rimane aperta. Mentre i fan sperano in un ritorno dei loro personaggi preferiti, le incertezze espresse da Galifianakis, Cooper e Helms pongono interrogativi sul futuro di questa iconica saga.

