Il futuro incerto della serie Netflix su Conan il Barbaro: le ultime dichiarazioni di Robert Rodriguez

La serie Netflix dedicata a Conan il Barbaro si trova in una fase di stallo, con notizie recenti che non promettono nulla di buono. Robert Rodriguez, regista e produttore noto per il suo lavoro su diverse pellicole di successo, ha rivelato dettagli preoccupanti riguardo alla sua proposta di sviluppare una serie fedele ai racconti originali di Robert E. Howard. Nonostante l’interesse iniziale di Netflix, il progetto sembra essere in una situazione di limbo.

La genesi del progetto Netflix su Conan

Nel 2020, Netflix aveva annunciato l’intenzione di sviluppare una serie TV basata su Conan il Barbaro, un personaggio iconico creato dallo scrittore Robert E. Howard. L’idea era di collaborare con Conan Properties International, Cabinet Entertainment e Pathfinder Media per dare vita a un nuovo capitolo del franchise. Tuttavia, nonostante l’entusiasmo iniziale, non sono stati presentati progetti concreti. La mancanza di aggiornamenti ha sollevato dubbi sulla reale volontà della piattaforma di portare avanti questa iniziativa.

Le dichiarazioni di Robert Rodriguez

Robert Rodriguez, che ha espresso il desiderio di lavorare personalmente alla serie, ha rivelato che Netflix non ha mai risposto alle sue proposte. Durante un’intervista con il podcaster Joe Rogan, ha spiegato che, quando ha cercato di presentare le sue idee, ha scoperto che Netflix aveva lasciato scadere i diritti sui racconti di Howard. Questo ha impedito non solo la realizzazione della serie, ma ha anche limitato la possibilità di sviluppare altri progetti legati al personaggio.

Rodriguez ha commentato: “Netflix aveva i diritti. Sono andato da loro a proporre le mie idee e loro semplicemente hanno lasciato scadere i diritti. A volte un personaggio si porta dietro un ‘bagaglio’ troppo ingombrante.” Queste parole evidenziano la frustrazione di un regista che ha sempre avuto una visione chiara per il suo progetto, ma che si è trovato a fare i conti con una situazione complessa e poco favorevole.

Il futuro di Conan: un destino incerto

Attualmente, il futuro di Conan il Barbaro rimane avvolto nel mistero. Non ci sono indicazioni su come Netflix intenda procedere e se ci saranno nuove opportunità per il franchise. La mancanza di comunicazioni ufficiali da parte della piattaforma ha alimentato le speculazioni tra i fan e gli addetti ai lavori. La figura di Conan, simbolo di avventure e battaglie epiche, meriterebbe un trattamento adeguato, ma la situazione attuale non lascia presagire sviluppi imminenti.

In un panorama cinematografico e televisivo in continua evoluzione, la speranza è che la storia di Conan possa trovare una nuova vita, sia attraverso una serie che rispetti le sue origini, sia attraverso altri mezzi narrativi. Tuttavia, al momento, non ci sono certezze e il destino del guerriero di Cimmeria resta in sospeso.

