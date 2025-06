Il futuro di Portal: Dan Trachtenberg parla del film mai realizzato

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il cortometraggio “Portal: No Escape”, diretto da Dan Trachtenberg nel 2011, ha catturato l’attenzione di milioni di appassionati di videogiochi in tutto il mondo. Basato sul celebre videogioco “Portal”, il filmato ha suscitato speranze e aspettative per un adattamento cinematografico completo. Nonostante gli sforzi iniziali di J.J. Abrams per portare “Portal” sul grande schermo, il progetto ha subito un arresto, lasciando i fan in attesa di notizie. Recentemente, Trachtenberg ha condiviso i suoi pensieri sulla possibilità di un film, rivelando che la situazione è cambiata nel tempo.

La nascita di un cortometraggio iconico

Nel 2011, Dan Trachtenberg, allora un regista emergente, ha realizzato “Portal: No Escape”, un cortometraggio che ha saputo catturare l’essenza del videogioco originale. In soli sette minuti, il corto ha trasmesso l’atmosfera claustrofobica e le sfide mentali del gioco, guadagnandosi il plauso della critica e dei fan. Questo successo ha spinto i sostenitori a sperare in un adattamento cinematografico completo, alimentando l’interesse di produttori e case di produzione.

J.J. Abrams, noto per il suo lavoro in franchise di successo come “Star Wars” e “Star Trek”, ha preso in considerazione l’idea di un film su “Portal”. Con una sceneggiatura già pronta, il progetto sembrava promettente. Tuttavia, nonostante le buone intenzioni, il film è rimasto in fase di stallo, lasciando i fan delusi e in attesa di aggiornamenti.

Le parole di Dan Trachtenberg sul progetto

Recentemente, Dan Trachtenberg è tornato a parlare del film durante un’intervista con Collider. Il regista ha espresso la sua opinione sul progetto, rivelando che la sua visione di “Portal” è cambiata nel tempo. “Penso che non sia più lo stesso di prima”, ha dichiarato, sottolineando che, dopo il cortometraggio, aveva proposto un’idea per un film che ora sembra distante dalla sua mente.

Trachtenberg ha aggiunto che, sebbene non sappia se la Bad Robot, la casa di produzione di Abrams, sia ancora interessata al progetto, per lui “Portal” rappresenta un capitolo chiuso. Le sue parole indicano una certa rassegnazione, ma non escludono completamente la possibilità che un giorno un film basato sul videogioco possa diventare realtà.

Un futuro incerto per l’adattamento cinematografico

Nonostante la mancanza di entusiasmo da parte di Trachtenberg, i fan continuano a nutrire la speranza di vedere un film su “Portal”. La popolarità del videogioco e il suo universo ricco di potenziale narrativo potrebbero, in futuro, attirare l’attenzione di altri registi o produttori. Tuttavia, al momento, il progetto sembra essere in una fase di limbo, senza notizie concrete su un possibile sviluppo.

La situazione attuale del film su “Portal” rimane incerta. Mentre Dan Trachtenberg sembra aver voltato pagina, i fan continuano a sognare un adattamento che possa rendere giustizia a uno dei videogiochi più amati della storia. La speranza è che, prima o poi, il mondo di “Portal” possa finalmente approdare sul grande schermo, portando con sé tutte le emozioni e le sfide che hanno reso il gioco un classico intramontabile.

