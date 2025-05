Il futuro di Daredevil: rinascita è garantito, ma Charlie Cox critica un episodio chiave

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Daredevil: Rinascita ha riscosso un notevole successo sia tra la critica che il pubblico, assicurando così un futuro luminoso per la serie. Tuttavia, l’attore protagonista Charlie Cox ha espresso il suo disappunto riguardo a un episodio specifico della prima stagione, rivelando che non ha apprezzato affatto il quinto episodio, dedicato a una rapina in banca. Questo episodio è stato realizzato prima degli scioperi di Hollywood del 2023 e prima del reboot creativo voluto da Kevin Feige, che ha portato a una trasformazione significativa della serie con l’arrivo del nuovo showrunner Dario Scardapane.

La critica di Charlie Cox all’episodio 5

Charlie Cox ha condiviso le sue riserve riguardo all’episodio 5 di Daredevil: Rinascita durante un’intervista con The Playlist. L’attore ha spiegato che la puntata, girata prima dello sciopero, faceva parte della versione originale della serie, ma non ha mai trovato il suo contenuto convincente. “Non mi è piaciuto affatto. È il mio episodio meno preferito, e in un certo senso l’ho contrastato il più possibile”, ha dichiarato Cox.

L’attore ha messo in discussione la plausibilità della rapina in banca nel contesto attuale, affermando: “Non credo in una rapina in banca nel 2025. Sembra qualcosa da anni ’70. Troppa tecnologia al giorno d’oggi perché funzioni”. Inoltre, ha criticato il dispositivo utilizzato per il furto, ritenendolo non abbastanza sofisticato per il contesto contemporaneo. Queste osservazioni rivelano un approccio critico e riflessivo da parte di Cox, che si preoccupa della coerenza narrativa della serie.

La reazione del pubblico e la soggettività del giudizio

Nonostante le critiche di Charlie Cox, l’episodio in questione ha riscosso un notevole successo tra i fan, il che ha portato l’attore a riflettere sulla soggettività del giudizio. “Ho davvero criticato l’episodio, eppure sento dire da così tante persone che lo adorano”, ha commentato. Questa affermazione sottolinea come le opinioni sui contenuti mediatici possano variare enormemente da persona a persona.

Cox ha anche rivelato che, secondo le valutazioni interne alla Disney, l’episodio è stato considerato uno dei più apprezzati di sempre. Questo contrasto tra la sua opinione e quella del pubblico mette in evidenza come le percezioni artistiche possano divergere e come ciò che per un attore può sembrare poco convincente possa invece risuonare profondamente con il pubblico.

Un futuro promettente per Daredevil: rinascita

Nonostante le critiche di Charlie Cox, il futuro di Daredevil: Rinascita appare luminoso. La serie ha dimostrato di avere una base di fan solida e appassionata, e il successo ottenuto finora ha garantito la produzione di nuove stagioni. Con l’arrivo di Dario Scardapane come nuovo showrunner, ci si aspetta che la serie continui a evolversi e a rispondere alle aspettative del pubblico.

In attesa di scoprire quando uscirà Daredevil: Rinascita 2, i fan possono continuare a seguire le avventure del loro eroe preferito, sperando che le future trame riescano a soddisfare sia le aspettative del pubblico che quelle degli attori coinvolti.

