Il finale di The Winchesters ha stupito tutti i fan: un personaggio importante ha ricevuto giustizia!

The Winchesters ha stupito tutti i fan, rendendo finalmente giustizia al personaggio di Dean. Il personaggio che abbiamo amato nella serie Supernatural è riuscito finalmente ad ottenere la pace che tutti i fan hanno sempre desiderato. Nella serie originale infatti il personaggio muore in una caccia di routine ai vampiri, tra le braccia del fratello. Non otterrà però la pace sperata perché andrà in Paradiso da solo. Non ci saranno infatti ad attenderlo né i genitori né tanto meno gli amici e alleati deceduti da tempo.

Jensen Ackles è l’attore che ha interpretato il ruolo di Dean nella saga. The Winchesters è il prequel spin-off di Supernatural e rappresenta anche l’occasione per cambiare il destino del personaggio. Nonostante non sia il mondo a cui siamo abituati, poiché antecedente a tutto ciò che abbiamo visto in Supernatural, John e Mary hanno avuto la possibilità di essere guidati dal figlio Dean. Tutto ciò che Dean ha sempre sognato riguardava la possibilità di poter salvare la propria famiglia.

Tutte le azioni compiute dai genitori si riflettono sul futuro dei figli. Dean riesce nell’intento di cambiare questa cosa, viaggiando nel multiverso in un mondo che non conosceva, nel 1973. La cosa molto interessante riguarda il fatto che Dean è ancora morto e nonostante ciò ha deciso di rinunciare alla propria pace ed al proprio riposo per un bene superiore.

Entrando nel dettaglio della serie, Dean deciderà di voler cambiare la storia dei Winchesters in modo che non rifletta la sua. Dean infatti consegnerà al giovane John una nota del suo defunto padre Henry. Un uomo che nel futuro è morto salvando i suoi nipoti, che ha perso inevitabilmente tutta la vita di John. Questa scomparsa ha conseguentemente segnato John che non ha ricevuto gli insegnamenti necessari, lo ha spinto verso gli errori che lo hanno portato ad educare Sam e lo stesso Dean. Quest’ultimo inoltre regala ai suoi giovani genitori John e Mary il suo diario di cacciatore con all’interno le sue avventure con Sam e una Colt in grado di uccidere qualsiasi cosa. I suoi gesti quindi hanno profondamente modificato il futuro alternativo dei genitori, consegnando finalmente anche ai fan la consacrazione del personaggio stesso.