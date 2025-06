Il finale alternativo di Supernatural: Eric Kripke svela un destino più oscuro per Sam e Dean

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Eric Kripke, noto per il suo lavoro come sceneggiatore e produttore della serie di successo “The Boys“, ha raggiunto la celebrità nel panorama televisivo grazie a un altro progetto iconico: “Supernatural“. Questa serie, che ha intrattenuto il pubblico per ben 15 stagioni, ha avuto un percorso narrativo che avrebbe potuto prendere una direzione molto diversa. Recentemente, Kripke ha rivelato dettagli inediti su un finale alternativo che avrebbe potuto cambiare radicalmente il destino dei protagonisti Sam e Dean Winchester.

Un piano originale per la chiusura della serie

Inizialmente, Kripke aveva concepito “Supernatural” con un piano ben definito, prevedendo che la storia si concludesse alla quinta stagione. L’idea originale prevedeva una separazione drammatica tra i due fratelli, con Sam destinato a essere trascinato all’inferno dopo un confronto con Lucifero. Dean, nel tentativo di salvare il fratello, avrebbe affrontato un conflitto interiore profondo, trovandosi costretto ad abbandonarlo. Questo finale avrebbe rappresentato un colpo emotivo significativo, incentrato sull’idea di lasciar andare una persona amata.

Kripke ha spiegato che il finale che aveva in mente era molto più cupo rispetto a quello che i fan hanno visto. “Il finale doveva essere così: Sam va all’inferno, Dean si sforza di tirarlo fuori ma alla fine non riesce e il grande dramma emotivo sarebbe stato imparare a lasciare andare suo fratello”, ha dichiarato. Questo approccio avrebbe fornito una chiusura intensa e toccante, mettendo in risalto il legame fraterno e le difficoltà di affrontare la perdita.

Un futuro incerto e un sequel in mente

Oltre alla separazione tra i fratelli, Kripke aveva in mente anche un futuro per Dean, che avrebbe dovuto avere una figlia con Lisa. Questo elemento avrebbe aggiunto una dimensione ulteriore alla trama, con una scena finale che mostrava una presenza demoniaca avvicinarsi alla culla della bambina. Tale immagine avrebbe lasciato il pubblico con una domanda inquietante: “Avrà un seguito questa storia?”. L’idea di un sequel era quindi presente fin dall’inizio, suggerendo che la saga di “Supernatural” potesse continuare in un’altra forma.

Questa visione originale contrasta notevolmente con il finale della quindicesima stagione, che ha suscitato reazioni miste tra i fan. Molti hanno criticato le scelte narrative fatte in quel contesto, ritenendo che non rendessero giustizia all’eredità delle prime stagioni. La rivelazione di Kripke ha riacceso il dibattito su come la serie avrebbe potuto svilupparsi e su quali emozioni avrebbe potuto suscitare se avesse seguito il percorso inizialmente previsto.

Curiosità e dettagli sorprendenti su Supernatural

Per gli appassionati della serie, ci sono numerosi dettagli curiosi e sorprendenti che arricchiscono l’universo di “Supernatural“. Dalla creazione di creature mitologiche a riferimenti a eventi storici, ogni stagione ha presentato elementi che hanno catturato l’immaginazione del pubblico. La serie è diventata un vero e proprio fenomeno culturale, con una base di fan devota e attiva.

