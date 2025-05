Il film “Vermiglio”: un racconto di infanzia e tradizione tra le Alpi trentine

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il film “Vermiglio”, diretto dalla regista Maura Delpero, ha conquistato il pubblico e la critica, portando sul grande schermo la vita di una comunità trentina durante il periodo della Seconda guerra mondiale. I giovani attori protagonisti, Anna e Luis Thaler, condividono le loro esperienze sul set, rivelando le emozioni e le sfide di recitare in un’opera che ha già ottenuto riconoscimenti prestigiosi, tra cui il Leone d’argento al Festival di Venezia e diversi premi ai David di Donatello.

Le esperienze di Anna e Luis Thaler

Anna e Luis Thaler, rispettivamente di 11 e 9 anni, sono i volti freschi di “Vermiglio”. Entrambi nati e cresciuti a Vermiglio, in Val di Sole, hanno vissuto un’esperienza unica sul set. Anna ha confessato che, nonostante l’agitazione iniziale causata dalla cinepresa, ha trovato grande gioia nell’interpretare il suo ruolo. La sua aspirazione futura è quella di studiare recitazione e trasformare questa passione in una carriera. Luis, d’altro canto, ha trovato difficile rimanere fermo sul set per lunghi periodi, desiderando di correre e giocare come un normale bambino. La sua ambizione, divertente e sincera, è quella di diventare pastore, chiudendo così la sua carriera di attore con una risata.

La regia di Maura Delpero e il contesto storico

“Vermiglio” è un’opera che si distingue per la sua attenzione ai dettagli storici e culturali. Ambientato sul finire della Seconda guerra mondiale, il film è stato girato in location autentiche che esistono ancora oggi nella valle. La regista Maura Delpero ha lavorato a stretto contatto con la comunità locale, selezionando le location tra il comune di Vermiglio e il Passo del Tonale. Valentina Mariotti, vicesindaca e attrice nel film, ha ricordato come il progetto sia stato accolto con entusiasmo e curiosità dagli abitanti, che hanno partecipato attivamente al casting.

Il coinvolgimento della comunità di Vermiglio

La comunità di Vermiglio ha giocato un ruolo fondamentale nella realizzazione del film. Molte famiglie hanno contribuito portando abiti e attrezzi agricoli appartenuti alle generazioni precedenti. Erica, madre di due giovani attrici, ha raccontato di come la sua famiglia abbia recuperato attrezzi dal vecchio fienile del nonno, utilizzati durante le riprese. La regista ha soggiornato presso l’Albergo Alpino, gestito dalla famiglia di Erica, creando un legame profondo con il territorio e i suoi abitanti.

Le emozioni sul set e il legame con la tradizione

Le riprese hanno rappresentato un momento di grande emozione per tutti i partecipanti. Carola, cognata di Erica, ha descritto come sia stato speciale ballare con il padre in abiti di scena, un’esperienza che rimarrà impressa nella memoria. La regista ha saputo ricreare dinamiche familiari autentiche, ispirandosi a storie di vita reale che riflettono le relazioni interpersonali nella comunità. Cecilia e Melissa, le giovani attrici, hanno condiviso la loro gioia nel vestire abiti dei nonni, sottolineando l’importanza di ogni dettaglio per rendere la narrazione credibile e coinvolgente.

Un riconoscimento che celebra la cultura locale

Il successo di “Vermiglio” non è solo un traguardo per la regista e gli attori, ma rappresenta anche un riconoscimento per la cultura e le tradizioni della Val di Sole. La vittoria al Festival di Venezia e i premi ai David di Donatello hanno portato alla ribalta una storia che celebra l’identità locale, dimostrando come il cinema possa essere un potente strumento di narrazione e valorizzazione delle comunità. La storia di Vermiglio è un esempio di come il passato possa essere rivissuto e raccontato attraverso gli occhi delle nuove generazioni, creando un ponte tra storia e contemporaneità.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!