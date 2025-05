Il film Reinas di Klaudia Reynicke arriva nei cinema italiani il 15 maggio: un viaggio tra memoria e identità

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film “Reinas”, diretto da Klaudia Reynicke, si prepara a debuttare nelle sale italiane il 15 maggio, dopo aver ricevuto un’accoglienza calorosa in festival prestigiosi come Sundance, Berlinale e Locarno. La distribuzione è affidata a Exit Media, che porterà sul grande schermo una storia intensa e ricca di significato, capace di toccare le corde più profonde dell’animo umano.

La trama di Reinas: un racconto di famiglia e crescita

“Reinas” è ambientato a Lima nel 1992 e segue le vicende di Lucía e Aurora, due sorelle che si trovano di fronte a una scelta cruciale: lasciare il Perù con la madre per cercare una nuova vita negli Stati Uniti. Tuttavia, per poter partire, è necessaria la firma del padre, Carlos, un uomo che ha sempre evitato le sue responsabilità genitoriali. La trama si sviluppa attorno a questo conflitto familiare, mettendo in luce le dinamiche complesse tra genitori e figli, e il desiderio di riconciliazione. Carlos, per dimostrare il suo amore e il suo impegno, deve riconquistare la fiducia delle sue figlie prima che sia troppo tardi.

Il film non si limita a raccontare una storia personale, ma affronta anche temi universali come la memoria, l’identità e il bisogno di trovare un posto nel mondo. La regista Klaudia Reynicke, che ha lasciato il Perù da bambina, infonde nella narrazione la sua esperienza, rendendo la storia ancora più autentica e toccante. La pellicola si presenta come un viaggio emotivo che esplora le sfide dell’adolescenza e il coraggio femminile, elementi che risuonano profondamente con il pubblico.

Un cast d’eccezione e una produzione internazionale

“Reinas” è una coproduzione tra Perù, Svizzera e Spagna, e il suo cast è composto da attori di grande talento. Tra i protagonisti spicca Susi Sánchez, nota per le sue collaborazioni con il regista Pedro Almodóvar, che porta sullo schermo un’interpretazione intensa e profonda. Accanto a lei, le giovani attrici Abril Gjurinovic e Luana Vega offrono performance che catturano l’attenzione e il cuore degli spettatori.

La regia di Klaudia Reynicke è supportata dal montaggio dell’italiana Paola Freddi, la quale contribuisce a dare forma e ritmo alla narrazione, restituendo l’intensità emotiva della storia. La combinazione di talenti provenienti da diverse nazioni arricchisce ulteriormente il film, rendendolo un’opera di grande respiro e significato.

Presentazione al Festival La Nueva Ola: un incontro con la regista

Recentemente, “Reinas” è stato presentato alla 18ª edizione del Festival La Nueva Ola – Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano, che si è svolto a Roma. Durante l’evento, è stata un’opportunità unica per incontrare la regista Klaudia Reynicke, che ha condiviso con il pubblico l’origine dell’idea del film e le emozioni suscitate dalla sua accoglienza nei vari festival internazionali. La video-intervista con la regista offre uno sguardo privilegiato sul processo creativo e sulle sfide affrontate durante la realizzazione del film.

“Reinas” si preannuncia come una pellicola capace di coinvolgere e commuovere, portando sul grande schermo una storia di famiglia che parla a tutti noi. Con la sua uscita nei cinema italiani, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in un racconto che esplora le complessità delle relazioni familiari e il desiderio di appartenenza.

