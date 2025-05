Il film “Non credo in niente” di Alessandro Marzullo: edizione limitata in DVD e Blu-ray dal 9 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il panorama del cinema indipendente italiano si arricchisce con l’uscita di “Non credo in niente”, un’opera scritta, prodotta e diretta da Alessandro Marzullo. Questo film, che ha già catturato l’attenzione del pubblico durante la sua anteprima alla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro nel 2023, sarà disponibile in edizione limitata a partire dal 9 maggio 2025. La distribuzione su supporto fisico sarà limitata a sole 500 copie, rendendo l’acquisto un’opportunità imperdibile per collezionisti e appassionati di cinema.

Dettagli dell’uscita e distribuzione

“Non credo in niente” sarà distribuito in DVD e Blu-ray da Navona Films, con un’attenzione particolare per la qualità del prodotto finale. L’edizione speciale è stata pensata per offrire un’esperienza unica, grazie alla restaurazione della pellicola originale in 16mm. La scansione digitale in 2K e l’audio in italiano 5.1 DTS HD promettono di trasmettere al pubblico la visione artistica di Marzullo in modo impeccabile. I sottotitoli in lingua inglese renderanno il film accessibile anche a un pubblico internazionale, ampliando così la sua portata.

La distribuzione del film segue un modello innovativo, che ha visto il regista e produttore Alessandro Marzullo impegnato in un tour di proiezioni nei cinema di tutta Italia. Queste proiezioni, caratterizzate da un’atmosfera intima e coinvolgente, hanno registrato il tutto esaurito, spesso con la presenza del cast, tra cui attori come Demetra Bellina, Giuseppe Cristiano e Renata Malinconico. Questa modalità di distribuzione ha permesso di creare un legame diretto tra il film e il suo pubblico, rendendo ogni proiezione un evento unico.

Ambientazione e trama del film

Ambientato in una Roma notturna e intrisa di malinconia, “Non credo in niente” esplora le vite di personaggi marginali che si incrociano in un contesto urbano caratterizzato da alienazione e solitudine. La narrazione si sviluppa attraverso una serie di incontri inaspettati, creando un affresco frammentato che riflette le complessità delle esistenze contemporanee. La scelta di una Roma notturna come sfondo non è casuale; la città diventa un personaggio a sé stante, contribuendo a creare l’atmosfera di introspezione e riflessione che permea l’intero film.

Marzullo riesce a catturare l’essenza di una generazione che si sente disconnessa dalla realtà, utilizzando una narrazione visiva che invita lo spettatore a immergersi nelle emozioni dei protagonisti. La pellicola si distingue per la sua capacità di raccontare storie di vita quotidiana, trasformando momenti ordinari in esperienze straordinarie.

Contenuti extra e edizione limitata

L’edizione limitata di “Non credo in niente” non si limita al film stesso, ma include anche una serie di contenuti extra pensati per arricchire l’esperienza del pubblico. Tra questi, un booklet cartaceo di 16 pagine con fotografie di scena e illustrazioni originali, un documentario di 35 minuti che offre uno sguardo dietro le quinte del film, e interviste inedite con il cast. Inoltre, saranno presenti scene eliminate che non sono mai state mostrate al pubblico, offrendo un’ulteriore dimensione alla storia.

Un elemento distintivo di questa edizione è il videoclip ufficiale del brano “Don’t You Come Around”, interpretato da Demetra Bellina e diretto dallo stesso Marzullo. Per i primi 100 ordini, è previsto un omaggio speciale: un set di 4 calamite da collezione con immagini simbolo del film. Questa edizione limitata, numerata e disponibile esclusivamente online, rappresenta un’opportunità unica per i fan del cinema indipendente di possedere un pezzo di arte cinematografica.

Modalità di acquisto

I supporti fisici di “Non credo in niente” saranno disponibili esclusivamente online, attraverso i siti ufficiali www.noncredoinniente.com e www.navonafilms.com. La limitazione a 500 copie numerate rende questa edizione ancora più esclusiva, invitando gli appassionati a non perdere l’occasione di aggiungere questo film alla propria collezione. Con una proposta così ricca e articolata, Alessandro Marzullo si conferma come una voce significativa nel panorama del cinema indipendente italiano, capace di raccontare storie profonde e coinvolgenti.

