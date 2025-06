Il film “La domenica muoiono più persone” arriva nei cinema italiani il 19 giugno 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Fandango presenta “La domenica muoiono più persone”, una commedia drammatica che debutterà nelle sale italiane il 19 giugno 2025. Questo film, diretto dall’attore e regista argentino Iair Said, ha già fatto parlare di sé grazie alla sua partecipazione alla selezione ACID del Festival di Cannes 2024 e alla recente presentazione al Festival di Bari. Scopriamo insieme la trama e il trailer ufficiale di questa interessante pellicola.

La trama del film

“La domenica muoiono più persone” segue le vicende di David, un giovane ebreo di Buenos Aires, che si distingue per la sua corporatura robusta e la sua identità omosessuale. Dopo un lungo periodo trascorso in Europa, David torna nella sua città natale per partecipare al funerale dello zio. Questo ritorno segna l’inizio di un viaggio emotivo e complesso, in cui il protagonista si confronta con il passato e le relazioni familiari.

Durante il suo soggiorno a Buenos Aires, David si ritrova a ristrutturare i legami con sua madre e altri membri della famiglia, affrontando le complicazioni che emergono da questi incontri. La sua ricerca di connessione non si limita solo alla famiglia, ma si estende anche alla città stessa. David inizia a vagare per le strade di Buenos Aires, cercando di placare la sua ansia generazionale. In questo percorso, impara a guidare, visita specialisti medici più accessibili rispetto a quelli europei e cerca relazioni affettive con uomini che mostrano un minimo di interesse nei suoi confronti.

La pellicola esplora temi come l’identità, la famiglia e le difficoltà di una generazione che si sente spesso disorientata. La narrazione di Iair Said si sviluppa attraverso momenti di comicità e dramma, creando un equilibrio che invita il pubblico a riflettere sulle esperienze di vita di David.

Il cast e la produzione

“La domenica muoiono più persone” è una co-produzione internazionale che coinvolge Argentina, Italia, Spagna e Svizzera. Oltre alla regia di Iair Said, il film vanta un cast di attori talentuosi, tra cui Rita Cortese, Juliana Gattas e Antonia Zegers. La scelta di un cast diversificato contribuisce a dare vita a personaggi complessi e sfaccettati, che arricchiscono la narrazione.

Questa opera rappresenta il secondo lavoro di Iair Said come regista, dopo il suo esordio nel mondo del cinema. La sua esperienza come attore e la sua sensibilità artistica si riflettono nella realizzazione di un film che affronta tematiche contemporanee con uno sguardo originale e personale.

Trailer e aspettative

Il trailer ufficiale di “La domenica muoiono più persone” offre un’anteprima delle emozioni e delle dinamiche che caratterizzano il film. Con immagini evocative e una colonna sonora coinvolgente, il trailer cattura l’attenzione e suscita curiosità nei potenziali spettatori.

Fandango, che sta intensificando la sua attività di distribuzione, punta su questo film per arricchire l’offerta cinematografica italiana. Le aspettative sono alte, considerando il successo ottenuto dal film nei festival internazionali e l’interesse crescente per le storie che esplorano l’identità e le relazioni umane in modo autentico e incisivo.

Con il suo debutto imminente, “La domenica muoiono più persone” si prepara a conquistare il pubblico, offrendo una narrazione che promette di essere tanto divertente quanto toccante.

