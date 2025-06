Il film “Here” di Robert Zemeckis: un’analisi sull’uso dell’intelligenza artificiale nel cinema

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il film “Here”, diretto da Robert Zemeckis, ha suscitato un ampio dibattito tra critici e spettatori, principalmente per l’innovativo utilizzo dell’intelligenza artificiale. Questo approccio ha permesso di ringiovanire i protagonisti Tom Hanks e Robin Wright, riuniti sul grande schermo dopo trent’anni dalla loro collaborazione in “Forrest Gump”. Nonostante il film non abbia ottenuto il successo sperato al botteghino, la sua realizzazione ha catturato l’attenzione per le tecniche all’avanguardia impiegate.

La tecnica del de-aging: un’innovazione nel cinema

“Here” si distingue per l’uso della tecnologia di de-aging, una tecnica che consente di ringiovanire gli attori attraverso l’intelligenza artificiale. Un video dietro le quinte ha rivelato come il regista e il suo team abbiano implementato questa tecnologia per mantenere la coerenza narrativa del film. Utilizzando Hanks e Wright nei loro ruoli originali, Zemeckis ha evitato la necessità di sostituire gli attori con nuove facce, preservando così l’identità dei personaggi.

Questa scelta ha un impatto significativo sulla narrazione. Alternare attori per lo stesso ruolo può compromettere la continuità e la profondità del personaggio, mentre il de-aging consente di mantenere la stessa interpretazione, semplicemente adattando l’aspetto fisico. Questo approccio ha permesso di esplorare il tema del tempo e del cambiamento in modo più autentico, creando un legame emotivo più forte con il pubblico.

L’intelligenza artificiale al servizio della narrazione

Robert Zemeckis ha chiarito che l’obiettivo principale di “Here” era di utilizzare l’intelligenza artificiale come strumento narrativo, piuttosto che come un mero espediente tecnologico. L’intento era quello di emozionare gli spettatori e di offrire un’esperienza cinematografica che attraversasse diverse generazioni. Grazie all’IA, il film riesce a raccontare il passare del tempo in modo fluido e coinvolgente, creando una connessione tra le varie epoche.

Questa visione ha portato Zemeckis a riflettere su come la tecnologia possa arricchire la narrazione cinematografica. L’uso dell’intelligenza artificiale non è solo una questione di effetti speciali, ma un modo per approfondire i temi universali dell’amore, della perdita e della memoria. “Here” si propone quindi come un’opera che sfida le convenzioni del cinema contemporaneo, invitando il pubblico a riflettere su come la tecnologia possa influenzare le storie che raccontiamo.

Un flop al botteghino ma un successo di innovazione

Nonostante le sue ambizioni e l’innovativa tecnica di de-aging, “Here” ha registrato un flop al botteghino. Tuttavia, il film ha suscitato un notevole interesse per le sue scelte artistiche e tecniche. La curiosità attorno alla realizzazione ha superato le critiche negative, dimostrando che il pubblico è sempre più interessato a come la tecnologia possa trasformare l’industria cinematografica.

Il dibattito generato da “Here” potrebbe spingere altri registi a esplorare l’uso dell’intelligenza artificiale nelle loro opere. La possibilità di ringiovanire attori e di mantenere la continuità narrativa potrebbe diventare una pratica comune nel futuro del cinema. In questo senso, Zemeckis ha aperto la strada a nuove forme di espressione artistica, invitando a considerare le potenzialità dell’IA non solo come strumento, ma come parte integrante della narrazione.

“Here” rappresenta quindi un esperimento audace che, sebbene non abbia raggiunto il successo commerciale, ha sicuramente lasciato un segno nel panorama cinematografico contemporaneo. La sua eredità potrebbe risiedere nella capacità di stimolare conversazioni importanti su come il cinema possa evolversi in un’epoca dominata dalla tecnologia.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!