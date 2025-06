Il film “From Ground Zero”: un racconto umano sulla vita a Gaza e il dolore del popolo palestinese

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film “From Ground Zero”, diretto dal regista palestinese Rashid Masharawi, si propone di raccontare la vita quotidiana del popolo palestinese attraverso le esperienze dirette di giovani tra i 18 e i 29 anni. Questa opera collettiva, composta da 22 cortometraggi, offre uno sguardo intimo e profondo sulla realtà di Gaza, un luogo segnato da conflitti e sofferenze. Con una durata complessiva di quasi due ore, il film si distingue per la sua capacità di trasmettere emozioni autentiche e di dare voce a chi vive in condizioni estreme.

Un progetto collettivo per raccontare la vita a Gaza

Nel contesto di un conflitto che ha avuto inizio lo scorso anno, Rashid Masharawi ha deciso di coinvolgere i giovani palestinesi nella realizzazione di “From Ground Zero”. Questo progetto mira a mettere in luce le storie personali di chi vive nella gigantesca tendopoli di Gaza, dove oltre un milione di rifugiati si trovano a fronteggiare quotidianamente la devastazione. I cortometraggi, della durata variabile tra i 3 e i 6 minuti, offrono una varietà di prospettive sulla vita sotto i bombardamenti aerei, creando un mosaico di esperienze che riflettono la resilienza e la speranza di un popolo in difficoltà.

Ogni corto è un racconto unico, che spazia da filmati documentaristici a narrazioni più soggettive. La regista Reema Mahmood, che ha aperto il film con il suo corto, si rivolge direttamente allo spettatore, esprimendo il desiderio di condividere le sue difficoltà quotidiane. La sua lettera, scritta con il cuore, mette in evidenza la brutalità della vita a Gaza, dove la distruzione e la morte sono una costante. Non ci sono effetti speciali o drammaticità eccessiva; c’è solo la realtà cruda di chi vive in condizioni estreme, in un contesto dove ogni giorno è una lotta per la sopravvivenza.

La vita e la morte in un contesto di guerra

“From Ground Zero” non si limita a mostrare la sofferenza, ma esplora anche i sogni e le speranze di chi vive in questo contesto. I cortometraggi rivelano momenti di vita quotidiana, come danzare al ritmo di tamburi improvvisati o recuperare il sogno di un’istruzione universitaria. Queste scene di vita, che si intrecciano con la morte e la distruzione, offrono una visione complessa e sfumata della realtà palestinese.

In Palestina, la morte non è un tabù, ma una parte integrante della vita quotidiana. I protagonisti del film non piangono i loro morti, ma li contano, evidenziando una cultura che ha imparato a convivere con la perdita. Le immagini di persone in fila per una doccia o per ricevere cibo raccontano una storia di resilienza e di speranza, nonostante le avversità. Ogni personaggio ha qualcuno da ricordare, qualcuno da contare, e questo aspetto rende il film ancora più toccante.

Il settimo corto, realizzato da Khamis Masharawi, si concentra sui bambini, chiedendo loro quale storia vogliono raccontare. Le loro risposte, che parlano delle madri che scrivono i nomi sui corpi dei figli per non dimenticarli, sono un richiamo potente alla fragilità della vita in un contesto di guerra. Le parole di un bambino, che esprime il desiderio di non essere ridotto in pezzi, colpiscono profondamente e rimangono impresse nella mente dello spettatore.

Riconoscimenti e diffusione del film

“From Ground Zero” ha ottenuto un importante riconoscimento entrando nella short list degli Oscar 2025. La distribuzione in Italia, curata dalla società Revolver, ha permesso al film di essere proiettato in oltre 75 città in quattro mesi, raggiungendo un vasto pubblico. Durante i mesi estivi, il film verrà riproposto in oltre 40 città italiane, offrendo a un numero ancora maggiore di spettatori l’opportunità di confrontarsi con questa realtà.

In aggiunta, sono previsti due sequel, attualmente in fase di post produzione, che esploreranno ulteriormente le storie dei protagonisti. Questi cortometraggi, di mezz’ora ciascuno, si distaccheranno dal documentarismo per presentare narrazioni fictionali, mantenendo comunque il focus sulle esperienze umane. Anche il making of di “From Ground Zero” è in fase di produzione e sarà disponibile entro la fine dell’estate.

Il film ha trovato spazio anche in contesti internazionali, come la proiezione nell’auditorium delle Nazioni Unite a New York, in occasione della commemorazione del NACBA Day. Questo evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse nazioni e culture, sottolineando l’importanza del film come strumento di sensibilizzazione e di testimonianza della realtà palestinese.

