Amanda Seyfried racconta le sue audizioni per i musical: un viaggio tra Wicked e Les Misérables

Amanda Seyfried, attrice di fama internazionale e candidata all’Oscar, ha recentemente condiviso le sue esperienze nel mondo delle audizioni per musical cinematografici durante un’intervista nel podcast “In the Envelope” di Backstage. Le sue parole offrono uno spaccato interessante sulla dedizione e la passione che caratterizzano la sua carriera, rivelando anche il suo amore per il palcoscenico e la musica.

Le audizioni per Les Misérables

Nel corso della conversazione, Seyfried ha rivelato di aver partecipato a ben sei provini per il ruolo di Cosette nel celebre musical “Les Misérables“, uscito nel 2012. Questo film, basato sull’opera di Victor Hugo, ha rappresentato una tappa fondamentale nella carriera dell’attrice, che ha dimostrato di avere una forte connessione con il materiale musicale. La sua determinazione nel voler ottenere il ruolo è stata evidente, e il numero di audizioni sottolinea quanto fosse importante per lei far parte di un progetto così significativo.

La passione per Wicked

Amanda Seyfried ha anche rivelato di aver affrontato un numero simile di audizioni per il musical “Wicked“. “Mi trovo in quella posizione privilegiata in cui non devo per forza fare audizioni, ma mi piace… ne ho parlato spesso. Ho fatto tipo sei audizioni per Wicked“, ha dichiarato. La sua ammirazione per il musical è palpabile, e il fatto che abbia dedicato tempo e impegno a queste audizioni, nonostante i suoi numerosi impegni lavorativi, dimostra la sua passione per il teatro musicale. Seyfried ha spiegato di aver lavorato duramente per anni sulla musica di “Wicked“, evidenziando il suo spirito competitivo e la sua dedizione all’arte.

L’incontro con Cynthia Erivo

Un momento significativo che Seyfried ha condiviso riguarda il suo provino con Cynthia Erivo, una delle protagoniste del film “Wicked“, insieme ad Ariana Grande. Durante l’audizione, Seyfried ha avuto l’opportunità di cantare con Erivo, un’esperienza che ha descritto come memorabile. Nonostante non abbia ottenuto il ruolo di Glinda, Seyfried ha espresso la sua gioia per aver potuto collaborare con una delle più talentuose performer di Broadway e del grande schermo. Questo incontro ha arricchito ulteriormente la sua esperienza nel mondo dei musical, dimostrando che, al di là della competizione, ci sono momenti di crescita e condivisione artistica.

Il cast di Wicked e il futuro del film

Il film “Wicked“, diretto da Jon M. Chu, è atteso con grande entusiasmo dal pubblico. La pellicola, che esplora le origini delle streghe di Oz, ha un cast di alto profilo, con Cynthia Erivo e Ariana Grande nei ruoli principali. Inoltre, il film vedrà la partecipazione di Jeff Goldblum, noto per i suoi ruoli in pellicole iconiche come “Jurassic Park” e “La mosca“. La seconda parte del film è già in fase di sviluppo, e le aspettative sono alte, sia per la trama che per le performance degli attori coinvolti.

Amanda Seyfried, con la sua passione e il suo impegno, continua a essere una figura di riferimento nel panorama cinematografico e musicale, dimostrando che la dedizione e l’amore per l’arte possono portare a esperienze straordinarie, anche al di fuori del successo commerciale.

