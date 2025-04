Il film di Minecraft con Jack Black e Jason Momoa stabilisce un record musicale sorprendente

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il nuovo film di Minecraft, che vede protagonisti Jack Black e Jason Momoa, sta facendo parlare di sé non solo per la sua trama avvincente, ma anche per un curioso traguardo musicale. La canzone “Steve’s Lava Chicken“, interpretata da Jack Black, ha fatto il suo ingresso nella classifica Billboard Hot 100, conquistando il titolo di brano più breve mai entrato in questa prestigiosa lista. Con una durata di soli 34 secondi, il brano ha debuttato al numero 78, segnando un evento unico nel panorama musicale.

La canzone “Steve’s Lava Chicken” e il suo record

Secondo quanto riportato da Billboard, “Steve’s Lava Chicken” ha raggiunto un risultato straordinario, diventando il brano più breve a entrare nella Billboard Hot 100. Nonostante la sua brevità, il pezzo ha ottenuto un notevole successo, debuttando al numero 78 della classifica dei brani più ascoltati negli Stati Uniti. Inoltre, ha raggiunto anche la decima posizione nella classifica Hot Rock Songs, dimostrando la sua popolarità tra il pubblico.

Il brano ha accumulato ben 7 milioni di streaming negli Stati Uniti durante la settimana dal 18 al 24 aprile, secondo i dati forniti dal tracker online Luminate. Questo successo ha superato il precedente record detenuto da “Beautiful Trip” di Kid Cudi, che durava 37 secondi. Altre canzoni brevi che hanno trovato spazio nella Hot 100 includono “Pen-Pineapple-Apple-Pen” di Piko-Taro, che dura 45 secondi, e “Little Boxes” delle The Womenfolk, che ha una durata di un minuto e due secondi.

La colonna sonora di Minecraft e i suoi artisti

Oltre alla canzone di Jack Black, la colonna sonora di Minecraft vanta la partecipazione di artisti di grande calibro. Il brano principale, “I Feel Alive“, presenta la batteria di Dave Grohl, noto frontman dei Foo Fighters, mentre Troy Van Leeuwen, chitarrista dei Queens of the Stone Age, e Roger Joseph Manning Jr. dei Jellyfish contribuiscono rispettivamente con chitarra e tastiere. Questa collaborazione tra musicisti di fama mondiale arricchisce ulteriormente l’esperienza musicale del film, rendendola ancora più coinvolgente per gli spettatori.

Il successo al botteghino di Minecraft

Mentre il film continua a guadagnare popolarità, gli incassi di Minecraft stanno crescendo rapidamente. Con un avvicinamento al miliardo di dollari, il film si sta affermando come uno dei blockbuster più attesi e apprezzati del momento. La combinazione di un cast stellare, una trama avvincente e una colonna sonora di alta qualità sta contribuendo a rendere Minecraft un fenomeno culturale, attirando l’attenzione di un pubblico vasto e variegato.

In questo contesto, il film non solo celebra il mondo del videogioco, ma si propone anche come un prodotto di intrattenimento completo, capace di attrarre sia i fan del gioco che i neofiti. Con il suo mix di avventura, umorismo e musica, Minecraft si sta preparando a lasciare un segno indelebile nel panorama cinematografico contemporaneo.

