Il festival di Locarno celebra il cinema arabo con il Raimondo Rezzonico Award a Abbout Production

Il Festival di Locarno si prepara a rendere omaggio al cinema arabo, assegnando il prestigioso Raimondo Rezzonico Award a Abbout Production, una delle realtà più attive e coraggiose nel panorama della produzione cinematografica libanese. Questo riconoscimento sarà consegnato giovedì 7 agosto, in un evento che promette di mettere in luce il contributo significativo della compagnia alla narrazione cinematografica della regione.

Abbout Production: un faro del cinema libanese

Abbout Production, fondata da Georges Schoucair e Myriam Sassine, è una casa di produzione indipendente con sede a Beirut. Negli ultimi anni, ha guadagnato notorietà per il suo impegno nel promuovere opere cinematografiche che sfidano le convenzioni e raccontano storie autentiche e complesse. La compagnia ha prodotto film che non solo intrattengono, ma offrono anche una riflessione profonda sulla società libanese e sulla condizione umana in un contesto di conflitto e instabilità.

Durante la cerimonia di premiazione, Schoucair e Sassine presenteranno due dei loro film più acclamati: “Costa Brava, Lebanon“, diretto da Mounia Akl, e “Memory Box“, realizzato da Joana Hadjithomas e Khalil Joreige. Entrambi i titoli hanno ricevuto riconoscimenti internazionali e sono stati apprezzati per la loro capacità di affrontare temi delicati e attuali, offrendo al pubblico uno sguardo intimo sulla vita in Libano.

Un incontro con il pubblico: esperienze e sfide del cinema arabo

Il programma di omaggio a Abbout Production non si limita alla cerimonia di premiazione. Venerdì 8 agosto, i due produttori parteciperanno a un incontro aperto al pubblico presso il Forum @Spazio Cinema. Durante questo evento, Schoucair e Sassine condivideranno le loro esperienze nel settore della distribuzione internazionale, illustrando come siano riusciti a portare numerosi lungometraggi arabi e libanesi sul mercato globale.

La loro testimonianza sarà un’importante occasione per discutere le sfide affrontate dai cineasti libanesi e arabi, che operano spesso in condizioni difficili. Nonostante le avversità, questi artisti continuano a produrre opere che raccontano storie di resilienza e speranza, contribuendo a creare una rete di collaborazione tra cineasti della regione. L’incontro rappresenta un’opportunità per il pubblico di approfondire la comprensione del cinema arabo e delle sue molteplici sfaccettature.

La visione del direttore artistico del festival

Giona A. Nazzaro, Direttore Artistico del Locarno Film Festival, ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro di Abbout Production, sottolineando come la compagnia abbia saputo costruire un’immagine del Libano che va oltre gli stereotipi e le narrazioni ufficiali. Nazzaro ha affermato che i film prodotti da Abbout sono testimoni di una società viva e dinamica, capace di affrontare il proprio passato e di costruire un futuro migliore.

Attraverso il loro impegno, Abbout Production ha dato voce a nuovi talenti, sia davanti che dietro la macchina da presa, contribuendo a una rappresentazione più complessa e sfumata del Libano. La compagnia ha dimostrato che è possibile raccontare storie significative, lontane dalle banalizzazioni legate alla violenza e al conflitto, promuovendo un dialogo costruttivo e generoso.

Il Raimondo Rezzonico Award: un riconoscimento alla memoria

Il Raimondo Rezzonico Award, istituito nel 2002 in memoria del Presidente del Festival tra il 1981 e il 1999, rappresenta un importante riconoscimento per le personalità che hanno contribuito in modo significativo al panorama cinematografico. Offerto dal Comune di Minusio, il premio sottolinea l’importanza del cinema come strumento di comunicazione e di riflessione culturale.

La 78esima edizione del Locarno Film Festival, che si svolgerà dal 6 al 16 agosto, si preannuncia come un evento ricco di eventi e proiezioni, con un focus particolare sul cinema arabo e sulle sue potenzialità. Il riconoscimento a Abbout Production è solo uno dei tanti esempi di come il festival si impegni a valorizzare le voci emergenti e le storie che meritano di essere raccontate.

