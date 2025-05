Il festival di cannes 2025: sfilate e celebrità sul tappeto rosso

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival di Cannes continua a catturare l’attenzione del pubblico e dei media, con eventi che si susseguono e celebrità che sfilano sul famoso tappeto rosso. Il decimo giorno della manifestazione ha visto protagonisti il cast del film “La venue de l’avenir“, diretto dal regista francese Cédric Klapisch. Questo articolo esplora i momenti salienti della giornata, mettendo in luce le personalità che hanno arricchito l’evento.

La venue de l’avenir: il cast sul tappeto rosso

Il film “La venue de l’avenir” ha attirato l’attenzione per la sua trama intrigante e per il cast di talentuosi attori. Tra i protagonisti, Paul Kircher ha fatto la sua apparizione sul tappeto rosso, indossando occhiali da sole neri che hanno aggiunto un tocco di mistero al suo look. Accanto a lui, Vassili Schneider e Cécile de France hanno posato per i fotografi, contribuendo a creare un’atmosfera di grande attesa. La sfilata è stata completata dalla presenza della cantante Pomme e delle attrici Sara Giraudeau, Julia Piaton e Suzanne Lindon, tutte parte del cast. Nonostante il vento che soffiava su Cannes, le star hanno mantenuto la loro eleganza, posando con disinvoltura davanti agli obiettivi.

Helen mirren e il suo look regale

Giovedì sera, il Festival ha accolto una delle sue ospiti più attese: Helen Mirren. L’attrice americana ha fatto il suo ingresso con un look che non è passato inosservato. Indossava un cappellino nero di grande impatto, che si abbinava perfettamente al suo abito elegante. La sua presenza ha suscitato ammirazione tra i presenti, sottolineando il suo status di icona del cinema. A pochi passi da lei, un’altra celebrità, Magda Swider, ha attirato l’attenzione, dimostrando che il tappeto rosso è il luogo ideale per mostrare il proprio stile e la propria personalità.

Cara delevingne e il cambio di look

Un altro momento degno di nota è stato l’arrivo di Cara Delevingne, che ha sorpreso tutti con un cambio di look. Dopo aver sfoggiato capelli castani il giorno precedente, l’attrice e modella è tornata sul tappeto rosso con i suoi iconici capelli biondi. Questo cambio ha dimostrato la sua versatilità e il suo spirito audace, caratteristiche che l’hanno resa una delle figure più ammirate nel mondo della moda e del cinema. La sua presenza ha aggiunto un ulteriore elemento di fascino alla serata.

Pierre richard: standing ovation per il grande attore

Infine, il Festival di Cannes ha avuto l’onore di ospitare Pierre Richard, un grande attore francese che ha celebrato il suo novantesimo compleanno. La sua presenza ha scatenato una standing ovation da parte dei fotografi e dei fan, un tributo al suo straordinario contributo al cinema. Richard, noto per il suo carisma e il suo talento, ha rappresentato un simbolo di continuità nella storia del cinema francese, dimostrando che la passione per l’arte non ha età.

Il Festival di Cannes 2025 continua a regalare momenti indimenticabili, con una combinazione di glamour, talento e celebrazione del cinema. Le sfilate sul tappeto rosso sono solo una delle tante attrazioni di questo evento che ogni anno attira l’attenzione di appassionati e professionisti del settore.

