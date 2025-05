Il Festival di Cannes 2025: Celebrazioni e Premi sul Tappeto Rosso

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival di Cannes 2025 ha preso il via con un evento straordinario, attirando l’attenzione di appassionati di cinema e celebrità da tutto il mondo. Il Grand Théâtre Lumière ha fatto da cornice a uno dei red carpet più attesi dell’anno, dove l’eleganza e il glamour hanno regnato sovrani. La presidente di giuria, Juliette Binoche, ha accolto i membri della giuria e le star presenti, creando un’atmosfera di grande entusiasmo e aspettativa per le opere che verranno presentate nel corso della manifestazione.

L’apertura del festival e le star sul red carpet

Il red carpet di Cannes è sempre un momento di grande fascino e quest’anno non ha deluso le aspettative. Juliette Binoche ha guidato l’arrivo delle celebrità, tra cui spiccava la nostra Alba Rohrwacher, che ha sfoggiato un look ispirato alle dive degli anni Sessanta, catturando l’attenzione dei fotografi. Anche Bella Hadid ha fatto la sua apparizione, indossando un abito bianco puro e sfoggiando capelli biondo miele, un chiaro omaggio alla sofisticatezza di Brigitte Bardot, ma con un tocco moderno che riflette la sua crescita nel mondo dei social media.

Tra le altre star presenti, Eva Longoria, Halle Berry e Jeremy Strong hanno contribuito a rendere il tappeto rosso un vero e proprio spettacolo. Tuttavia, il momento clou della serata è stato senza dubbio l’arrivo di Robert De Niro, che ha ricevuto la Palma d’Oro onoraria. L’applauso caloroso e affettuoso del pubblico ha accompagnato l’attore 81enne mentre sfilava insieme alla compagna, Tiffany Chen, ex campionessa di arti marziali, con cui ha recentemente avuto una figlia, Gia Virginia. Questo riconoscimento ha segnato un’importante tappa nella carriera di De Niro, che vanta un’impressionante filmografia di oltre 120 film.

Il premio a Robert De Niro e il tributo di Leonardo DiCaprio

Durante la cerimonia di apertura, Robert De Niro è stato premiato da Leonardo DiCaprio, creando un momento di grande emozione. DiCaprio ha reso omaggio alla carriera dell’attore, sottolineando l’impatto che ha avuto su di lui e su molti altri giovani attori. Le sue parole hanno risuonato in sala, evocando ricordi di un’epoca in cui De Niro era un faro di ispirazione per chi aspira a una carriera nel cinema. “A Los Angeles, noi giovani attori lo seguivamo, lo osservavamo da ogni angolazione. È stato un esempio, un modello”, ha dichiarato DiCaprio, evidenziando l’importanza di De Niro non solo come attore, ma anche come figura di riferimento per la difesa della democrazia.

L’applauso scrosciante e la standing ovation hanno testimoniato l’affetto e il rispetto che il pubblico nutre nei confronti di De Niro, un attore che ha segnato la storia del cinema con le sue interpretazioni indimenticabili. La cerimonia ha rappresentato un tributo non solo alla sua carriera, ma anche al suo impegno sociale e culturale, rendendo il momento ancora più significativo.

L’inaugurazione ufficiale del festival e il film di apertura

A dare il via ufficiale alla 78esima edizione del Festival di Cannes è stato Quentin Tarantino, che ha dichiarato aperto l’evento. Anche lui ha sfilato sul tappeto rosso, accompagnato dalla moglie Daniela Pick, con la quale ha condiviso momenti indimenticabili sulla Croisette in passato. La presenza di Tarantino ha aggiunto un ulteriore tocco di prestigio alla serata, considerando il suo status di regista iconico nel panorama cinematografico mondiale.

Dopo le celebrazioni e i riconoscimenti, il festival è proseguito con la proiezione di apertura del film “Leave One Day“, diretto dalla regista francese Amélie Bonnin. Questo film ha segnato l’inizio del concorso ufficiale, promettendo di offrire al pubblico una selezione di opere di alta qualità e di grande impatto emotivo. La serata ha così preso il via, con l’aspettativa di scoprire i film che si contenderanno i prestigiosi premi del festival nei giorni a venire.

