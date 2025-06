Il docufilm su Andrea Moda Formula: la scuderia più controversa della Formula 1 in onda su MotorTrend

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Lunedì 30 giugno, alle 22.15, il canale MotorTrend trasmetterà per la prima volta in chiaro il docufilm “Andrea Moda Formula – La scuderia più folle di sempre“. Questo racconto avvincente narra la storia di un team che ha segnato la Formula 1, non per i suoi successi, ma per le sue disavventure. Fondato e guidato dall’imprenditore marchigiano Andrea Sassetti, il team ha vissuto un’esperienza unica e controversa nel mondo delle corse, diventando un simbolo di un’epoca.

La nascita di Andrea Moda Formula

Andrea Moda Formula è emersa negli anni ’90 come una delle ultime scuderie a entrare nel mondo della Formula 1. Fondata da Andrea Sassetti, un imprenditore originario della provincia di Fermo, la scuderia ha cercato di portare un’innovazione nel settore delle corse automobilistiche, partendo da una fabbrica di calzature. La transizione da produttore di scarpe a team di Formula 1 è stata tanto audace quanto rischiosa. Sassetti ha riunito un gruppo di meccanici locali e professionisti del paddock, creando una squadra che, sebbene priva di risorse e esperienza, ha cercato di competere in un ambiente altamente competitivo.

Il team ha attirato l’attenzione principalmente per la sua capacità di qualificarsi per il Gran Premio di Montecarlo del 1992, un risultato che ha rappresentato il culmine della sua breve esistenza. Tuttavia, la scuderia ha anche accumulato una serie di figuracce che l’hanno portata a essere considerata la peggiore nella storia della Formula 1. Le auto, assemblate con pezzi di vari veicoli, hanno spesso mostrato problemi meccanici, e i piloti si sono trovati in situazioni imbarazzanti, con motori esplosi e qualificazioni mancate.

L’arresto di Andrea Sassetti e le conseguenze

La storia di Andrea Moda Formula ha preso una piega drammatica durante il Gran Premio del Belgio, quando Andrea Sassetti è stato arrestato. Questo evento ha segnato un momento cruciale non solo per il team, ma per l’intera Formula 1. Sassetti è diventato il primo e unico arrestato nel paddock della Formula 1, un fatto che ha sollevato interrogativi sull’immagine del motorsport. L’arresto è avvenuto dopo che Bernie Ecclestone, all’epoca il potente boss della Formula 1, si è detto stanco delle continue figuracce del team italiano.

La FIA, l’organo di governo della Formula 1, ha reagito estromettendo Andrea Moda Formula dal campionato, un provvedimento senza precedenti. Questa decisione ha segnato la fine di un’era per la scuderia, ma ha anche evidenziato le sfide e le pressioni che i team devono affrontare nel mondo delle corse. La vicenda di Sassetti e della sua scuderia è diventata una leggenda, un racconto di fallimenti che ha affascinato i fan e ha alimentato il mito di un’epoca.

Il docufilm: un viaggio tra retroscena e testimonianze

“Andrea Moda Formula – La scuderia più folle di sempre” è un docufilm che offre uno sguardo approfondito su questa storia straordinaria. Prodotto da Zoofactory in associazione con Dinamo, il film è scritto e diretto da Massimiliano Sbrolla, Cristiano Coini e Giordano Viozzi. Con una durata di 2 ore e 15 minuti, il docufilm è arricchito da oltre 200 foto e 65 minuti di video inediti, oltre a più di 30 testimonianze di figure chiave del mondo della Formula 1.

Tra i partecipanti ci sono piloti di fama come Nigel Mansell, Ivan Capelli e Roberto ‘Pupo’ Moreno, insieme a figure di spicco come Stefano Domenicali, presidente e CEO della Formula One Group. Il film non si limita a raccontare le disavventure della scuderia, ma offre anche un’analisi del contesto sociale e sportivo dell’epoca, mostrando come un gruppo di appassionati abbia cercato di realizzare un sogno impossibile.

Un’epoca da ricordare

La storia di Andrea Moda Formula è un esempio di come la passione e la determinazione possano spingere le persone a tentare l’impossibile. Nonostante le difficoltà e i fallimenti, il team ha lasciato un segno indelebile nella storia della Formula 1, diventando un simbolo di un’epoca. Il docufilm rappresenta un’opportunità unica per rivivere questa avventura, che ha mescolato sogni, speranze e disillusioni in un contesto di grande competitività. La trasmissione su MotorTrend offre a tutti gli appassionati di motorsport l’occasione di scoprire un capitolo affascinante e poco conosciuto della storia delle corse automobilistiche.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!