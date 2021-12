Il Digital Media Fest: grandissimo successo di pubblico

Domenica 12 dicembre, con il Galà e la consegna dei premi, si è conclusa con un grandissimo successo di pubblico l’edizione 2021 del Digital Media Fest. Il festival patrocinato dal MIC e da Roma Lazio Film Commission, vanta l’alto patrocinio del Parlamento Europeo ed è dedicato ai prodotti audiovisivi webnativi.

A conclusione di una tre giorni intensa, ricca di appuntamenti e proiezioni, che ha visto dal 10 al 12 giugno, la Casa del Cinema di Roma diventare crocevia di artisti, creativi, produttori e rappresentanti del mondo politico, la consegna degli ambiti premi. La serata di Gala, presentata da Savino Zaba e Sofia Bruscoli, ha avuto come madrina e padrino dell’evento Elena Sofia Ricci e Andrea Roncato.

Tra i tanti personaggi presenti alla serata evento, ricordiamo: Roberto Ciufoli, Antonio Giuliani e Marco Passiglia, Ludovico Fremont, Andrea De Rosa, Fioretta Mari e Pino Ammendola. I registi Eleonora Ivone, Cristian Marazziti, Angelo Longoni e le presentatrici Monica Giandotti, Roberta Beta ed Emanuela Tittocchia. Presenti anche il direttore di festival Antonio Flamini, la direttrice di Roma Lazio Film commission Cristina Priarone, l’influencer Giulia Ragazzini, la creator Alina Person, il preside del centro Sperimentale di Cinematografia Adriano De Santis, il direttore di Altaroma Adriano Franchi, la sceneggiatrice Eleonora Cimpanelli, Lorella Ridenti, il Produttore Claudio Bucci, il Tv Writer Giuseppe Calabrese e il General Manager Luciano Vittori.

La giornalista e direttrice del festival Janet De Nardis ha concluso questa edizione 2021 del Digital media Fest inviando il seguente messaggio a creativi e pubblico in sala: “Non vi chiedo di cantare insieme sulle terrazze della Casa del Cinema, ma certamente mi auguro che attraverso eventi come questo, attraverso la cultura e l’arte, si possa andare lontani dai conflitti che ormai viviamo, ogni giorno, persino nelle nostre famiglie. Perché l’arte è libertà di pensiero, è libertà di espressione, è la possibilità di essere se stessi e di essere accolti dall’altro per le proprie scelte, e per ciò che si è. Solo questa diversità può renderci migliori.”

Di seguito l’elenco completo delle opere premiate al Digital Media Fest:

BEST SOUNDTRACK: “CLORO” – Premio Panalight – 5.000 Euro in attrezzature

BEST ACTRESS: FULVIA PATRIZI OLIVIERI – “LA MACCHIA” – Premio You Movie – distribuzione festivaliera e promozione attraverso la piattaforma Youmovie

BEST ACTOR: LUCA DI GIOVANNI – “LA VOCE”- Premio RAI CINEMA CHANNEL – 3.000,00 Euro in diritti

BEST SCREENPLAY: “MONSIEUR QUICONQUE” – Premio Stadion video – sottotitoli in inglese con relativo DCP

BEST ORIGINAL IDEA: “NON HO CHE TE IN QUESTO MOMENTO”

BEST SHORT MOVIE: “LOST HEROES” – Premio Panalight – 5.000 Euro in attrezzature

BEST ITALIAN WEB SERIE: “HOW TO” – Premio Backlight Digital – post produzione del valore commerciale di 3.000,00 Euro

BEST INTERNATIONAL WEBSERIE: “MILITIA” – Premio Stadion Video – sottotitoli in inglese con relativo DCP

BEST DIRECTOR: “OTHERSIDE”

BEST ORIGINAL IDEA: “THERE IS NO “I” IN ISLAND”

BEST SCREENPLAY: “GOOD MONSTER”

BEST CINEMATOGRAPHY: “ZERO DAY”

BEST DRAMA: “FELIX MAUDE AND THE END OF THE WORLD”

BEST COMEDY – STORY: “TOTO’ E DAIANA” – premio Radio RID 96.8 – comunicazione e promozione radio e sala di registrazione per l’incisione.

BEST COMEDY – SKETCH: “HOW TO”

BEST SOUNDTRACK: “ZURE TXANDA DA”

BEST COSTUME DESIGN: “OTHERSIDE”

BEST ACTRESS: TARA HEATHARIA – “HEAT”

BEST ACTOR: MIGUEL A. OSTROWSKI – “MILITIA”

BEST SUPPORTING ACTRESS: ZORA THIESSEN – “MILITIA”

BEST SUPPORTING ACTOR: PHILIPPE A. LARRUE ST. JACQUES – “THEODORE WITHOUT THE H”

MICHAEL AJAKWE AWARD (menzione speciale): “SHAKESPEARE REPUBLIC”