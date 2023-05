Il difficile rapporto sul set di Jeanne Du Barry tra Johnny Depp e la regista Maïwenn

Il biopic Jeanne Du Barry, diretto e interpretato da Maïwenn, è pronto a debuttare al Festival di Cannes come film d’apertura, ma già si parla del difficile rapporto che si è creato sul set fra la regista e Johnny Depp, il quale interpreta il ruolo di Re Luigi XV.

La conferma di alcune voci circolate in passato ha lasciato i fan della star americana perplessi, ma Maïwenn ha voluto spiegare le ragioni di questa difficile convivenza.

La differenza di approccio al lavoro sul set

La regista francese ha spiegato come l’approccio al lavoro sul set sia diverso in Francia rispetto agli Stati Uniti, dove le star hanno un ruolo preponderante nella creazione del film.

Maïwenn ha sottolineato che in Francia è il regista ad avere il comando delle riprese e che ogni attore deve seguire le sue indicazioni. Questo ha creato qualche difficoltà con Johnny Depp, abituato a lavorare in modo diverso, ma la regista ha cercato di trovare un compromesso per poter portare a termine il film con successo.

Le difficoltà di lavorare con una star come Johnny Depp

Maïwenn ha anche svelato alcune situazioni poco piacevoli che si sono create sul set, a causa dei comportamenti da divo di Johnny Depp.

La regista ha raccontato di come le sia stato impedito di bussare alla porta del camerino dell’attore e di come questi abbia reagito in modo poco gentile quando lei l’ha fatto. Tuttavia la regista ha cercato di capire la situazione e di trovare una soluzione per poter lavorare insieme in modo sereno.

Il biopic Jeanne Du Barry

Il film racconta la storia di Jeanne Du Barry, la favorita del Re Luigi XV, interpretata da Maïwenn stessa. La protagonista riesce a scalare la rigida gerarchia sociale della Francia del ‘700 grazie al suo fascino e alla sua intelligenza.

Il rapporto fra Jeanne e Luigi XV è il fulcro del film, che vede Johnny Depp nei panni del Re. Il biopic è stato girato fra Parigi e Versailles e promette di essere una delle pellicole più attese dell’anno.

Il rapporto fra Maïwenn e Johnny Depp sul set di Jeanne Du Barry non è stato dei più facili, ma la regista è riuscita a portare a termine il suo lavoro con successo.

I fan della star americana potranno vederlo in anteprima al Festival di Cannes, ma dovranno attendere il 2024 per poterlo vedere su Netflix. Il biopic si preannuncia come una delle pellicole più interessanti dell’anno, grazie alla storia di Jeanne Du Barry, una donna che ha saputo lottare per il suo posto nella società francese del ‘700.