Il diavolo veste Prada: news da Broadway

“Il diavolo veste Prada”, celebre romanzo best-seller firmato dalla penna di Lauren Weisberger e successivamente lanciato sul grande schermo grazie all’omonimo film del 2006 con Anne Hathaway e Meryl Streep come memorabili interpreti principali, diverrà presto un musical.

Il diavolo veste Prada: verso una nuova trasformazione

Il musical debutterà in anteprima pre-Broadway al James M. Nederlander Theatre di Chicago il 14 luglio 2020, dove rimarrà in programma fino al 16 agosto.

La regia de “Il diavolo veste Prada” è stata assegnata ad Anna D. Shapiro, vincitrice del Tony Award alla Miglior Regia di un’opera teatrale nel 2008 per “Agosto, foto di famiglia”. Shapiro gode già di una certa fama per aver diretto dei revivals di opere preesistenti come “This Is Our Youth” (1966) di Kenneth Lonergan, che sotto la sua direzione debuttò a Broadway nel 2014, e la versione del 2014 di “Uomini e topi” (1937), già di per sé un adattamento del romanzo di John Steinbeck.

Il diavolo veste Prada: una prima occhiata al team

Nonostante non siano ancora trapelate alcune notizie sul cast o sulle future date di Broadway, ricordiamo alcuni membri già noti dell’ensemble a cui è stata affidata la produzione di questa nuova versione de “Il diavolo veste Prada”.

Nadia DiGiallonardo svolgerà il ruolo di supervisore, mentre tutto ciò che riguarda la scelta del casting è nelle mani di Stephen Kopel. La scrittura del libretto del musical è stata assegnata a Paul Rudnick, autore di opere teatrali come “I Hate Hamlet” (1991) e famose sceneggiature per il grande schermo quali “La famiglia Addams” (1991) e “Sister Act” (1992).

Per quel che riguarda il pilastro del musical, ovvero la colonna sonora, la composizione delle canzoni verrà curata da un team alquanto promettente. Il celebre cantautore britannico Elton John si occuperà delle musiche e la musicista statunitense Shaina Taub dei testi.

“Il diavolo veste Prada” è prodotto da Kevin McCollum e dalla Rocket Entertainment.

Gaia Sicolo