Il diavolo veste Prada 2: il sequel atteso per il 2026 con il ritorno di Meryl Streep e Emily Blunt

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mondo del cinema si prepara a un grande ritorno con l’annuncio del sequel di “Il diavolo veste Prada“, il celebre film del 2006 che ha conquistato il pubblico e la critica. La nuova pellicola, intitolata “Il diavolo veste Prada 2“, è attesa nelle sale nel 2026 e la produzione inizierà durante l’estate del 2025. A confermare queste informazioni è stata Emily Blunt, l’attrice che nel primo film ha interpretato il ruolo di Emily Charlton, durante un’intervista con Deadline.

Ritorno delle stelle del primo film

La notizia del sequel ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, non solo per il ritorno di Emily Blunt, ma anche per la presenza di Meryl Streep, che riprenderà il suo iconico ruolo di Miranda Priestley. La sceneggiatura sarà nuovamente curata da Aline Bros McKenna, già autrice del primo film, mentre la regia sarà affidata a David Frankel. Durante l’intervista, Blunt ha scherzato con il suo rappresentante riguardo alla possibilità di rivelare dettagli sul progetto, esprimendo la sua eccitazione per il ritorno nel mondo di “Il diavolo veste Prada“.

Un salto nel tempo di vent’anni

Il primo film, che ha debuttato nelle sale vent’anni fa, ha lasciato un segno indelebile nella cultura pop e ha lanciato le carriere di molti dei suoi protagonisti. Emily Blunt ha riflettuto su quanto tempo sia passato, affermando che “sono passati in un batter d’occhio”. Questo lungo intervallo ha creato aspettative elevate per il sequel, che si svilupperà in un contesto contemporaneo, mantenendo però il fascino e l’ironia che hanno caratterizzato il primo capitolo.

Trama e anticipazioni sul sequel

Attualmente, i dettagli sulla trama di “Il diavolo veste Prada 2” rimangono avvolti nel mistero. Tuttavia, si guarda con interesse al seguito del romanzo di Lauren Weisberger, pubblicato nel 2013, che potrebbe fornire spunti per la nuova sceneggiatura. Nel libro, Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway, è ora redattrice di una rivista nuziale e si trova a pianificare il suo matrimonio, affrontando la costante pressione di lavorare con la temuta Miranda Priestley.

Il sequel promette di esplorare le dinamiche tra i personaggi, offrendo una nuova prospettiva sulle sfide professionali e personali che affrontano. Con l’uscita prevista per maggio 2026, i fan sono in attesa di ulteriori informazioni che possano rivelare dettagli sulla trama e sul cast.

Aspettative e curiosità

L’attesa per “Il diavolo veste Prada 2” è palpabile, e i fan non vedono l’ora di rivedere le loro beniamine sul grande schermo. Con il ritorno di Meryl Streep e Emily Blunt, il sequel ha tutte le carte in regola per replicare il successo del primo film. La produzione, che inizierà nel 2025, è già oggetto di discussione tra gli appassionati, che sperano di assistere a un’altra storia avvincente e ricca di colpi di scena nel mondo della moda e delle relazioni interpersonali.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!