Il cult di Kathryn Bigelow “Near Dark” potrebbe diventare una serie TV: ecco le ultime novità

Il mondo delle produzioni televisive sta vivendo un periodo di grande fermento, specialmente per quanto riguarda le opere ispirate ai vampiri. Dopo il successo del remake di “Nosferatu” e il revival della storica serie “Buffy“, si aggiunge ora una nuova indiscrezione che riguarda “Near Dark“, il cult neo-western horror del 1987 diretto da Kathryn Bigelow. Secondo il noto giornalista Jeff Sneider, il progetto per una serie TV remake è attualmente in fase di sviluppo presso A24, con la stessa Bigelow coinvolta nel processo creativo.

Il ritorno di un classico del cinema horror

“Near Dark“, conosciuto in Italia anche con il titolo “Il buio si avvicina“, ha lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico degli anni ’80. La pellicola racconta la storia di un giovane vagabondo, interpretato da Adrian Pasdar, che si innamora di una donna enigmatica, Jenny Wright. La trama si complica quando il protagonista scopre che la sua amata è parte di un clan di vampiri nomadi e assassini. Questo mix di romanticismo e horror ha reso il film un cult, apprezzato per la sua narrazione cruda e sanguinosa, oltre che per la qualità del cast, che include nomi di spicco come Lance Henriksen e Bill Paxton, quest’ultimo famoso per la sua interpretazione di un vampiro instabile e carismatico.

La notizia di un possibile adattamento televisivo di “Near Dark” ha suscitato grande interesse tra i fan del film originale e gli appassionati di horror. Se il progetto dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe un passo audace da parte di A24, che ha recentemente intensificato la sua presenza nel settore televisivo.

A24 e l’espansione nel panorama televisivo

A24 è diventato un nome di riferimento nel mondo del cinema indipendente, ma negli ultimi tempi ha dimostrato di voler ampliare i propri orizzonti anche nel campo delle serie TV. La produzione di “Crystal Lake“, un prequel della celebre saga di “Venerdì 13“, è solo uno dei tanti progetti in cantiere. Con l’intenzione di esplorare storie già consolidate e dare loro nuova vita, A24 sembra puntare su produzioni che possano attrarre un pubblico variegato, e “Near Dark” si inserirebbe perfettamente in questa strategia.

Il coinvolgimento di Kathryn Bigelow, regista del film originale, aggiunge ulteriore valore al progetto. La sua esperienza e visione artistica potrebbero contribuire a mantenere intatta l’essenza del film originale, pur adattandolo a un formato televisivo che richiede una narrazione più ampia e approfondita.

Un cast di talento e una trama avvincente

Il film “Near Dark” ha guadagnato un seguito di culto non solo per la sua trama intrigante, ma anche per la qualità delle interpretazioni. Oltre ai già citati Adrian Pasdar e Jenny Wright, il cast include attori come Lance Henriksen e Jenette Goldstein, che interpretano i “genitori” vampiri del clan. Bill Paxton, con la sua performance memorabile, riesce a catturare l’attenzione del pubblico in ogni scena, rendendo il suo personaggio uno dei più iconici del film.

La possibilità di un remake in forma di serie TV offre l’opportunità di esplorare più a fondo i personaggi e le loro dinamiche, permettendo una narrazione più complessa e stratificata. Gli spettatori potrebbero così scoprire nuovi aspetti della storia e dei protagonisti, rendendo l’adattamento non solo un omaggio al film originale, ma anche una nuova esperienza per le generazioni attuali.

In attesa di ulteriori sviluppi, i fan di “Near Dark” possono solo sperare che questo progetto si concretizzi, portando sul piccolo schermo una delle storie di vampiri più affascinanti e disturbanti della storia del cinema.

