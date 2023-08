“Il Conte di Montecristo” ci sarà Nicolas Maupas al fianco di Sam Claflin

È ormai ufficiale, Nicolas Maupas farà parte della nuova serie targata Rai Fiction “Il Conte di Montecristo“, e affiancherà così Sam Claflin. Il giovane attore ha ottenuto una grande popolarità grazie al suo ruolo all’interno della serie Mare Fuori. Molto noto al pubblico di Rai 1 anche grazie anche alla serie Il Professore, che tornerà presto sugli schermi con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi come protagonisti.

È quindi ormai confermata la produzione di questa nuova fiction, basata su Il Conte di Montecristo, capolavoro di Alexandre Dumas. Nicolas Maupas sta attraversando attualmente un periodo molto importante per la sua carriera. Si trova infatti al centro di numerosi progetti. Debutterà il prossimo 4 ottobre su Rai 2 con Noi siamo leggenda, la nuova serie diretta da Carmine Elia che vede tra i protagonisti anche Giacomo Giorgio e Valentina Romani. Lo stesso Maupas tornerà anche su Netflix con la seconda stagione di Odio il Natale, al fianco di Pilar Fogliati.

Il protagonista del progetto però sarà sicuramente Sam Claflin, molto amato dal pubblico grazie all’interpretazione di alcuni personaggi in vari progetti come: Io prima di te, Hunger Games e Peaky Blinders. La notizia della sua partecipazione è anch’essa confermata, soprattutto dopo essere stato avvistato sul set di Parigi in abiti di scena.

Sembra infatti che la fiction avrà una co-produzione italiana, inglese e francese. Dopo aver terminato le riprese a Parigi si sposteranno in Italia, tra Roma e Torino. All’interno del cast vedremo altri volti noti come Ana Girardot e Gabriella Pession. Dalle informazioni in nostro possesso, nella seconda metà di agosto le riprese si trasferiranno in Italia e dal 21 agosto gireranno a Torino. Bille August si occuperà della regia, con una produzione in collaborazione tra Palomar e Rai Fiction. Da ciò che sappiamo, il debutto della fiction avverrà nel 2024. Non ci resta quindi che attendere ulteriori novità per scoprire nuovi dettagli.