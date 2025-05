Il confine italo-sloveno: un crocevia culturale per il 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La frontiera tra Italia e Slovenia, storicamente segnata da conflitti e divisioni, si trasforma nel 2025 in un simbolo di unione e creatività. Gorizia e Nova Gorica, le due città che si affacciano su questo confine, sono state designate come Capitale Europea della Cultura, dando vita a un evento culturale senza precedenti. In questo contesto, il progetto “Corti senza confine” emerge come un’iniziativa cinematografica che mira a raccontare storie di amicizia e incontro, contribuendo a costruire un’eredità culturale duratura.

Corti senza confine: un progetto innovativo

Il progetto “Corti senza confine” è stato promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con la FVG Film Commission e PromoTurismoFVG. L’iniziativa si propone di realizzare cortometraggi originali che celebrano l’evento culturale del 2025, offrendo una piattaforma per cineasti provenienti da diversi Paesi europei. La risposta a questa chiamata è stata entusiastica: sono stati presentati ben 151 progetti da nazioni come Italia, Slovenia, Spagna, Germania, Irlanda e Norvegia. La giuria, presieduta dal noto regista Gabriele Salvatores, ha il compito di valutare e selezionare i migliori lavori, contribuendo a dare visibilità a talenti emergenti e storie significative.

Salvatores ha sottolineato l’importanza di questo progetto in un periodo in cui le tensioni tra le nazioni sono elevate. La sua esperienza personale, che include la realizzazione di film che affrontano temi di confine e viaggio, lo ha portato ad accettare con entusiasmo il ruolo di presidente della giuria. La sua visione è chiara: attraverso il cinema, è possibile costruire ponti tra culture diverse e promuovere un messaggio di pace e collaborazione.

Le produzioni selezionate

Tra i progetti selezionati, otto cortometraggi riceveranno un sostegno economico fino a 100mila euro ciascuno. Questi lavori, che affrontano temi legati ai confini e alle esperienze umane, includono titoli come “Confini, canti” di Simone Massi, “L’estate che verrà” di Mauro Lodi e “Meja / Frontiera” di Emma Jaay. Ogni cortometraggio è un’opportunità per esplorare storie uniche, con attori noti come Ksenija Rappoport, Lucia Mascino e Giorgio Colangeli coinvolti nelle riprese.

Gabriele Salvatores ha anche condiviso i suoi progetti futuri, tra cui un film ambientato a Trieste, tratto dal libro “La variante di Luneburg” di Paolo Maurensig. Questo nuovo lavoro, che esplorerà il mondo degli scacchi, sarà girato in italiano e tedesco, con riprese previste anche a Vienna e Monaco. La sua passione per la narrazione e il desiderio di superare confini, sia geografici che interiori, sono evidenti in ogni sua dichiarazione.

Un evento culturale senza precedenti

I cortometraggi realizzati nell’ambito di “Corti senza confine” debutteranno durante le Giornate Fice, un evento che si svolgerà dal 30 settembre al 3 ottobre 2025 a Gorizia e Nova Gorica. Questa edizione, caratterizzata da un approccio “borderless“, rappresenta un’opportunità unica per celebrare la cultura di frontiera e il potere dell’arte di unire le persone.

Mario Anzil, vicepresidente e assessore alla Cultura e Sport della Regione Friuli Venezia Giulia, ha evidenziato come il progetto intenda promuovere il confine non come un limite, ma come uno spazio di incontro e creatività. L’iniziativa invita a superare le barriere, reali e simboliche, e a riconoscere il valore della diversità culturale come fonte di arricchimento per tutti.

In un’epoca in cui le divisioni sembrano prevalere, “Corti senza confine” si propone come un faro di speranza, dimostrando che attraverso la cultura e il cinema è possibile costruire un futuro migliore, fondato sull’incontro e la comprensione reciproca.

