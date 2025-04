Il conclave dopo la morte di Papa Francesco: i film che raccontano la scelta del nuovo pontefice

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La morte di Papa Francesco segna un momento cruciale nella storia della Chiesa Cattolica, con l’imminente convocazione di un conclave per eleggere il suo successore. Questo evento, previsto tra il 6 e il 10 maggio, riunirà i 135 cardinali in un’atmosfera di segretezza e tensione, nella storica Cappella Sistina. La tradizione del conclave, il cui nome deriva dal latino “cum clave” , ha ispirato numerosi film che esplorano le dinamiche di potere e le emozioni coinvolte in questo delicato processo. Di seguito, vengono presentati cinque titoli significativi che offrono uno sguardo su come funziona il conclave e le sue implicazioni.

Conclave

Il film “Conclave“, diretto da Edward Berger e tratto dall’omonimo romanzo di Robert Harris, si concentra su un conclave che si svolge dopo la morte improvvisa di un Papa. La trama si sviluppa attorno al cardinale Lawrence, interpretato da Ralph Fiennes, il quale si trova a dover affrontare non solo la responsabilità di eleggere un nuovo pontefice, ma anche le complesse dinamiche di intrighi e rivalità che caratterizzano la Santa Sede. La pellicola, vincitrice dell’Oscar per la Miglior sceneggiatura non originale, presenta un cast di alto livello, tra cui Sergio Castellitto nel ruolo di un cardinale manipolatore e Isabella Rossellini nel ruolo di una suora. “Conclave” offre una rappresentazione intensa e avvincente delle sfide e delle pressioni che i cardinali devono affrontare durante questo processo cruciale.

Habemus Papam

Diretto da Nanni Moretti, “Habemus Papam” racconta la storia di un cardinale, interpretato da Michel Piccoli, che viene eletto Papa ma si trova sopraffatto da un attacco di panico. In un tentativo di aiutarlo a superare le sue paure e i dubbi sulla sua capacità di guidare la Chiesa, viene chiamato uno psicoanalista, interpretato dallo stesso Moretti. La pellicola ha ricevuto elogi per la sua rappresentazione realistica del conclave e per la sua capacità di affrontare tematiche profonde legate alla leadership e alla fede. La critica ha definito il film “profetico”, soprattutto in relazione alla rinuncia di Benedetto XVI nel 2013, evidenziando la sua attualità e rilevanza.

I due papi

“I due papi“, disponibile su Netflix, presenta un ritratto del rapporto tra Papa Francesco e Papa Benedetto XVI, interpretati rispettivamente da Jonathan Pryce e Anthony Hopkins. La narrazione si concentra sugli eventi che precedono le dimissioni di Benedetto XVI e sull’elezione di Francesco nel 2013. Nonostante abbia suscitato polemiche tra i vaticanisti per alcune libertà narrative, il film offre uno spaccato interessante delle sfide e delle tensioni interne alla Chiesa. La rappresentazione dei dialoghi tra i due pontefici mette in luce le differenze di approccio e visione, rendendo il film un’opera significativa per comprendere le dinamiche ecclesiali contemporanee.

Chiamatemi Francesco – Il papa della gente

“Chiamatemi Francesco“, diretto da Daniele Luchetti, racconta la vita di Jorge Mario Bergoglio, il futuro Papa Francesco, interpretato da Rodrigo de la Serna da giovane e da Sergio Hernández da anziano. Il film esplora le origini di Bergoglio, la sua giovinezza a Buenos Aires e il suo percorso fino all’elezione a Papa il 13 marzo 2013. Attraverso una serie di flashback, la pellicola offre uno sguardo intimo sulla formazione del futuro pontefice, lontano dall’agiografia, mettendo in evidenza le sue esperienze e le sue convinzioni. La narrazione si intreccia con il conclave, rendendo il film un’importante testimonianza della vita di un uomo che ha saputo conquistare il cuore di molti.

The Young Pope

“The Young Pope“, una serie televisiva diretta da Paolo Sorrentino, esplora l’inizio del controverso pontificato di Pio XIII, interpretato da Jude Law. La serie si distingue per la sua narrazione audace e per la complessità del personaggio, un Papa che combina rigidità dottrinale e una sorprendente umanità. Con una trama ricca di colpi di scena e riflessioni sulla fede e il potere, “The Young Pope” è stata la prima serie italiana a ricevere nomination agli Emmy e ai Golden Globe. Il cast include attori di spicco come Diane Keaton e Silvio Orlando, contribuendo a rendere la serie un’opera di grande impatto culturale. Il sequel, “The New Pope“, uscito nel 2020, continua a esplorare le sfide e le contraddizioni del pontificato.

Questi film e serie offrono uno sguardo affascinante e variegato sul conclave e sulle sue implicazioni, rendendo accessibile al grande pubblico un processo che, pur essendo intriso di segretezza e tradizione, è fondamentale per la Chiesa Cattolica.

