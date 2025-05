Il Collegio: la nuova edizione del docu-reality di Rai 2 è in arrivo con nuovi casting

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La trasmissione “Il Collegio“, uno dei docu-reality più seguiti della televisione italiana, si prepara a tornare sugli schermi di Rai 2. Dopo un periodo di pausa, l’ottava edizione del programma è in fase di preparazione e la casa di produzione Banijay Italia ha avviato la ricerca di nuovi partecipanti. Questo format, che ha conquistato il pubblico con le sue dinamiche coinvolgenti, offre ai giovani protagonisti l’opportunità di vivere un’esperienza unica all’interno di un collegio, immersi in un contesto storico specifico.

Il format del collegio: regole e sfide per i partecipanti

“Il Collegio” si distingue per il suo approccio educativo e formativo, coinvolgendo un gruppo di adolescenti di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Durante il mese di permanenza nella struttura, i ragazzi dovranno affrontare una serie di prove e sfide, tutte finalizzate al superamento dell’esame di terza media. L’ambientazione storica del programma offre un’opportunità unica di apprendimento, in cui i partecipanti devono adattarsi a regole rigide e a un modo di vivere diverso da quello a cui sono abituati.

All’ingresso nel collegio, i ragazzi devono abbandonare i propri abiti quotidiani per indossare le divise ufficiali, rinunciando a dispositivi elettronici e prodotti di bellezza. Questa scelta mira a favorire la concentrazione e a promuovere un ambiente di studio più autentico. Le conseguenze per chi infrange le regole possono essere severe, con punizioni che vanno dall’isolamento fino all’espulsione dal programma. La valutazione finale degli studenti non si basa solo sui risultati accademici, ma tiene conto anche del comportamento e della condotta generale durante il soggiorno.

Casting aperti: come partecipare al collegio

Dopo il successo dell’ottava edizione, che ha avuto luogo presso il Collegio San Francesco di Lodi, la produzione ha ufficialmente aperto le selezioni per la nuova edizione. I genitori di ragazzi tra i 14 e i 17 anni sono invitati a considerare questa opportunità unica. La casa di produzione ha lanciato un appello, sottolineando l’importanza di staccarsi dalla vita quotidiana e di affrontare nuove sfide.

Per partecipare ai casting, è necessario compilare un modulo online. La registrazione richiede alcuni documenti fondamentali: il codice fiscale dei genitori e del candidato, un indirizzo e-mail valido, un numero di telefono e due fotografie del giovane. Le immagini devono essere in formato jpg e non superare i 6 MB, con una foto a mezzo busto e una a figura intera. Questo processo di selezione rappresenta un’importante opportunità per i ragazzi che desiderano mettersi alla prova e vivere un’esperienza formativa indimenticabile.

Un’opportunità di crescita personale e sociale

“Il Collegio” non è solo un programma televisivo, ma un’esperienza che può avere un impatto significativo sulla vita dei partecipanti. I ragazzi hanno l’opportunità di confrontarsi con le proprie paure, di sviluppare competenze sociali e di apprendere l’importanza del lavoro di squadra. Attraverso le sfide quotidiane, i partecipanti possono scoprire nuove passioni e talenti, mentre si confrontano con coetanei provenienti da contesti diversi.

La trasmissione ha dimostrato di avere un forte potere educativo, contribuendo a sensibilizzare il pubblico su temi come l’importanza della disciplina, il rispetto delle regole e la crescita personale. Con il ritorno di “Il Collegio“, i giovani avranno la possibilità di vivere un’avventura unica, che potrebbe segnare un punto di svolta nella loro vita.

