Il club dei delitti del giovedì: il film di Netflix con un cast di stelle in arrivo il 28 agosto

Il 28 agosto 2025, Netflix presenterà in streaming il film “Il club dei delitti del giovedì“, un’opera cinematografica ispirata al romanzo di Richard Osman. Diretto da Chris Columbus, il film promette di intrattenere il pubblico con una storia intrigante e un cast di attori di grande fama. Il trailer rilasciato offre un’anteprima dei personaggi principali e delle dinamiche che si sviluppano attorno a un mistero da risolvere.

La trama di “Il club dei delitti del giovedì”

La narrazione ruota attorno a quattro amici pensionati: Elizabeth, interpretata da Helen Mirren, Ron, interpretato da Pierce Brosnan, Ibrahim, interpretato da Ben Kingsley, e Joyce, interpretata da Celia Imrie. Questi quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero dedicandosi a indagini su casi irrisolti, un’attività che si trasforma in un’avventura emozionante quando si trovano coinvolti in un caso reale.

Il trailer del film svela un intrigante mistero che risale all’11 maggio 1973, quando una donna viene misteriosamente lanciata da una finestra. La scoperta di questo caso riporta alla luce eventi passati e coinvolge i quattro amici in un’indagine che si intreccia con la loro vita quotidiana. Joyce, in particolare, si imbatte in attività particolari che si svolgono il giovedì a Cooper Chase, la residenza per pensionati dove vivono i protagonisti. Questo contesto offre spunti per un’indagine che si sviluppa nel presente, rendendo la trama ancora più avvincente.

La combinazione di un mistero del passato e le dinamiche di un gruppo di amici pensionati crea un mix di tensione e umorismo che caratterizza il film. La storia si propone di esplorare non solo il caso da risolvere, ma anche le relazioni tra i personaggi e le sfide che affrontano nella loro vita quotidiana.

Il cast e il team di produzione

“Il club dei delitti del giovedì” vanta un cast di attori di grande talento, tra cui Naomi Ackie, Daniel Mays, Henry Lloyd-Hughes, Tom Ellis, Jonathan Pryce, David Tennant, Paul Freeman, Geoff Bell, Richard E. Grant e Ingrid Oliver. La presenza di nomi noti del panorama cinematografico internazionale contribuisce a elevare le aspettative nei confronti del film.

La sceneggiatura è stata scritta da Katy Brand e Suzanne Heathcote, mentre la regia è affidata a Chris Columbus, noto per il suo lavoro in film di successo. La produzione è curata da Netflix e Amblin Entertainment, con un team di produttori che include Jennifer Todd, Jo Burn, Richard Osman, Eleanor Columbus, Holly Bario e Jeb Brody. Questo gruppo di professionisti del settore cinematografico ha unito le forze per portare sullo schermo una storia che promette di intrattenere e coinvolgere il pubblico.

Con un mix di mistero, umorismo e un cast di attori di spicco, “Il club dei delitti del giovedì” si prepara a conquistare gli spettatori quando debutterà su Netflix. La combinazione di una trama avvincente e personaggi ben sviluppati rende questo film un appuntamento da non perdere per gli amanti del genere.

