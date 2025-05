Il Cinema in Piazza: ritorna la rassegna di film all’aperto a Roma con ospiti d’eccezione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La rassegna “Il Cinema in Piazza” torna per la sua undicesima edizione, un evento che celebra il grande cinema all’aperto nella Capitale. Questa manifestazione si svolge in alcuni dei luoghi più storici di Roma, offrendo al pubblico l’opportunità di rivivere capolavori del cinema, accompagnati da introduzioni di personalità del mondo dello spettacolo. La manifestazione promette di attrarre cinefili e appassionati, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

La prima proiezione: una giornata particolare

Il primo appuntamento della rassegna è fissato per le 21:15 a Piazza San Cosimato, nell’iconica arena di Trastevere. Qui verrà proiettato “Una giornata particolare“, un film del 1977 diretto da Ettore Scola. L’attrice e regista Paola Cortellesi, reduce dal successo del suo esordio alla regia con “C’è ancora domani“, sarà presente per introdurre la pellicola. Cortellesi, che ha riscosso un notevole successo nel 2023, parteciperà anche a un dialogo con Antonio Monda, prima di lasciare spazio alla visione del film.

“Una giornata particolare” è considerato un’opera fondamentale del cinema italiano, con le straordinarie interpretazioni di Sophia Loren e Marcello Mastroianni. La pellicola racconta la storia di una madre di sei figli, interpretata da Loren, che vive un’esistenza oppressiva accanto a un marito prevaricatore e fascista. Il suo destino si incrocia con quello di Gabriele, un ex annunciatore radiofonico, interpretato da Mastroianni, che è stato condannato al confino in Sardegna a causa della sua omosessualità. La narrazione si sviluppa in poche ore, in un contesto drammatico e toccante, evidenziando le tematiche del patriarcato e della discriminazione di genere durante il regime fascista.

Un film indimenticabile: tematiche e messaggi

“Una giornata particolare” non è solo un film, ma un’importante riflessione sociale. Attraverso la storia di due anime infelici, Scola riesce a mettere in luce le ingiustizie e le sofferenze vissute sotto un regime oppressivo. La pellicola si svolge in un contesto particolare: il deserto creato dall’afflusso di massa alla parata per Hitler, nei pressi dei Palazzi Federici, un blocco di edilizia popolare residenziale situato vicino al centro di Roma, nella zona di Piazza Bologna. Questo sfondo contribuisce a rendere ancora più intensa l’atmosfera di isolamento e solitudine dei protagonisti.

Il film è un invito a riscoprire la bellezza e la potenza del cinema italiano, capace di affrontare tematiche universali attraverso storie personali. La presenza di Paola Cortellesi, che ha dimostrato il suo talento sia come attrice che come regista, aggiunge un ulteriore valore all’evento, permettendo al pubblico di approfondire la visione del film attraverso il suo punto di vista.

Celebrazioni per Roma città aperta

La rassegna “Il Cinema in Piazza” proseguirà il 4 giugno, inaugurando le celebrazioni per gli 80 anni di “Roma città aperta“. Questo film, diretto da Roberto Rossellini, rappresenta un altro pilastro del cinema italiano e sarà introdotto da Alessandro Rossellini, nipote del regista. Insieme a lui, interverranno la regista Susanna Nicchiarelli e gli architetti fondatori dello studio Labics, Maria Claudia Clemente e Francesco Isidori, oltre all’architetto Roberto Pantaleoni del collettivo Architettura Orizzontale. L’incontro sarà moderato dal giornalista e critico cinematografico Damiano Panattoni, che guiderà la discussione su un film che ha segnato un’epoca.

Il programma completo della rassegna è disponibile sul sito ufficiale, dove gli appassionati possono trovare informazioni dettagliate su tutte le proiezioni e gli ospiti previsti. “Il Cinema in Piazza” rappresenta un’importante opportunità per rivivere la storia del cinema italiano e per riflettere su tematiche sociali attraverso opere che hanno segnato la cultura cinematografica.

