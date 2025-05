Il Cinema in Piazza: L’estate romana si anima con film e incontri dal 1° giugno al 13 luglio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La manifestazione “Il Cinema in Piazza” torna a Roma per la sua undicesima edizione, portando con sé un ricco programma di film e incontri che coinvolgeranno tre piazze storiche della capitale. Dal 1° giugno al 13 luglio 2025, gli appassionati di cinema potranno godere di proiezioni gratuite in luoghi iconici come San Cosimato, il Parco della Cervelletta e Monte Ciocci, oltre al Cinema Troisi, sempre presente. Con oltre 120mila presenze registrate lo scorso anno, l’evento si preannuncia come un appuntamento imperdibile per i romani e i turisti.

Un programma ricco di proiezioni e incontri speciali

Quest’anno, “Il Cinema in Piazza” offre un programma di 94 proiezioni, di cui 35 saranno accompagnate da incontri speciali con ospiti di rilievo. La rassegna si distingue per la sua attenzione alle sottoculture e alle loro rappresentazioni nel cinema. Tra i film in programma, spiccano titoli come “The Warriors” di Walter Hill e “Hooligans” di Lexi Alexander, che esplorano temi legati ai gruppi giovanili e alle loro dinamiche sociali. Non mancheranno nemmeno i classici italiani, presentati con sottotitoli in inglese per favorire la partecipazione di un pubblico internazionale.

L’apertura della manifestazione avverrà domenica 1 giugno a San Cosimato, dove Paola Cortellesi dialogherà con Antonio Monda per presentare “Una giornata particolare” di Ettore Scola, un capolavoro del cinema italiano restaurato in 4K dalla Cineteca Nazionale. Questo incontro rappresenta un’opportunità unica per approfondire la storia del cinema italiano e il suo impatto culturale.

Ospiti di prestigio e retrospettive tematiche

La manifestazione vedrà la partecipazione di numerosi ospiti di spicco, tra cui registi, attori e critici cinematografici. Tra i nomi attesi ci sono Paola Cortellesi, Leos Carax, Asia Argento e Lexi Alexander, che porteranno le loro esperienze e visioni artistiche al pubblico romano. Ogni incontro sarà un’occasione per discutere di cinema, creatività e cultura, arricchendo ulteriormente l’esperienza degli spettatori.

In aggiunta, “Il Cinema in Piazza” presenterà retrospettive dedicate a grandi maestri del cinema, come Roberto Rossellini, John Carpenter e Charlie Chaplin. Queste retrospettive offriranno l’opportunità di rivedere opere fondamentali della storia del cinema, permettendo al pubblico di apprezzare l’evoluzione del linguaggio cinematografico e le influenze culturali che hanno plasmato il settore.

Dettagli pratici e accesso al programma completo

Per chi desidera partecipare a questa manifestazione, il programma completo, con date, orari e nomi degli ospiti, è disponibile sul sito ufficiale all’indirizzo www.ilcinemainpiazza.it. L’accesso alle proiezioni è gratuito, rendendo l’evento accessibile a tutti. “Il Cinema in Piazza” rappresenta un’importante occasione per riscoprire il cinema all’aperto, unendo comunità e cultura in un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Con un’offerta così variegata e stimolante, l’estate romana si prepara a vivere un’esperienza cinematografica unica, capace di attrarre appassionati e curiosi, confermando il ruolo di Roma come capitale della cultura e del cinema.

