Il cavaliere dei sette regni: nuove informazioni sul prequel di Game of Thrones

Il mondo di Westeros continua a espandersi, ma i fan di Game of Thrones dovranno attendere un po’ più a lungo per il debutto di “Il cavaliere dei sette regni“. Questo prequel, che segue il successo di “House of the Dragon“, ha subito un rinvio e ora è previsto per l’inverno del 2026. Scopriamo insieme i dettagli sulla trama, il cast e le aspettative per questa nuova avventura nell’universo creato da George R.R. Martin.

Il rinvio della serie: cosa è successo

Inizialmente programmato per il 2025, “Il cavaliere dei sette regni” non debutterà come previsto. Durante l’evento Upfront di Warner Bros. Discovery a New York, HBO ha rivelato un trailer inedito della serie, annunciando che l’uscita è stata posticipata all’inizio del 2026. Sebbene non fosse stata comunicata una data ufficiale, la serie era attesa entro la fine del 2025, come indicato in un promo di HBO che presentava le novità dell’anno. Casey Bloys, presidente dei contenuti di HBO, ha confermato il rinvio senza fornire ulteriori dettagli. Anche in Italia, i fan potranno vedere la serie su Sky e in streaming su NOW all’inizio del 2026.

Trama e personaggi: un viaggio nel passato di Westeros

“Il cavaliere dei sette regni” si basa sui racconti di George R.R. Martin dedicati ai personaggi di Dunk e Egg, ambientati circa un secolo prima degli eventi di “Il trono di spade“. La storia segue le avventure di Ser Duncan l’Alto, noto come Dunk, interpretato da Peter Claffey, e del suo scudiero Egg, che è in realtà Aegon V Targaryen, interpretato da Dexter Sol Ansell. Il cast include anche attori di talento come Finn Bennett, Sam Spruell, Bertie Carvel, Daniel Ings e Tanzyn Crawford, che contribuiranno a dare vita a questo racconto avvincente.

Aspettative per la serie: un racconto di cavalleria

La serie è scritta e co-prodotta da George R.R. Martin insieme a Ira Parker, con Ryan Condal, già showrunner di “House of the Dragon“, tra i produttori esecutivi. “Il cavaliere dei sette regni” si propone di offrire un’esperienza narrativa più intima e riflessiva rispetto alle epiche battaglie e agli intrighi politici che hanno caratterizzato le precedenti produzioni. Martin ha espresso il suo entusiasmo per la serie sul suo blog personale, affermando di aver visionato sei episodi completi e alcune scene degli ultimi due, lodando la qualità della scrittura e le performance degli attori. Ha sottolineato che questa serie si distingue per il suo focus sui personaggi, ponendo l’accento su temi come il dovere, l’onore e la cavalleria, senza draghi o grandi battaglie.

Con un cast promettente e una trama che si discosta dalle tradizionali narrazioni fantasy, “Il cavaliere dei sette regni” si preannuncia come un’aggiunta interessante all’universo di Game of Thrones, attirando l’attenzione di fan e nuovi spettatori.

