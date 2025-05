Il casting di Street Fighter mette a rischio il film di Ghost of Tsushima: Andrew Koji in bilico

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La recente notizia riguardante il casting del nuovo film di Street Fighter ha sollevato preoccupazioni tra i fan del videogioco Ghost of Tsushima. Andrew Koji, attore molto apprezzato e considerato il candidato ideale per il ruolo di Jin Sakai, potrebbe ora essere coinvolto nel progetto di Capcom. Questa situazione ha portato a un clima di incertezza riguardo alla tanto attesa trasposizione cinematografica del celebre titolo di Sucker Punch.

Street Fighter e il casting di attori noti

Il nuovo adattamento live-action di Street Fighter ha acceso l’interesse del pubblico, con nomi di spicco come Noah Centineo, Jason Momoa, Roman Reigns e Andrew Koji in trattative per entrare nel cast. La notizia ha suscitato entusiasmo, ma ha anche generato timori tra i fan di Ghost of Tsushima, che vedono a rischio uno dei progetti più attesi nel panorama videoludico. Andrew Koji, noto per le sue interpretazioni in produzioni come Warrior e Bullet Train, è stato a lungo considerato il favorito per interpretare Jin Sakai, il protagonista del videogioco. La sua passione per il progetto è evidente, avendo dichiarato nel 2021 di essere pronto a interpretare il ruolo e di voler portare qualcosa di unico al personaggio. Koji ha anche sottolineato l’importanza di mantenere l’autonomia del film rispetto al videogioco, ritenendo che quest’ultimo sia già perfetto nella sua forma originale.

La situazione di Andrew Koji e le sue ambizioni

Tuttavia, la situazione si complica per Koji, che ora sembra essere in corsa per il ruolo di Ryu nel film di Street Fighter. Questo sviluppo ha sollevato interrogativi sulla possibilità che l’attore possa dividersi tra i due progetti, considerando che Ghost of Tsushima è ancora in fase di sviluppo. Il regista Chad Stahelski, noto per il suo lavoro nella saga di John Wick, è attualmente impegnato con il quinto capitolo della serie, il che rende incerta la tempistica per l’avvio della produzione di Ghost of Tsushima. I fan temono che le ambizioni di Koji di interpretare Jin Sakai possano svanire, mentre il suo coinvolgimento in Street Fighter potrebbe compromettere le sue possibilità di lavorare su questo atteso adattamento.

Possibili sviluppi e alternative per il ruolo di Jin Sakai

In aggiunta alle incertezze riguardanti Koji, circola anche un’indiscrezione che potrebbe rivelarsi significativa: Hiroyuki Sanada, noto per il suo ruolo in Shogun, sarebbe in pole position per interpretare Jin Sakai. Questa notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan, che vedono in Sanada un attore di grande talento, ma che allo stesso tempo temono di perdere l’opportunità di vedere Koji nel ruolo. La comunità di appassionati di Ghost of Tsushima continua a sperare che il progetto possa prendere forma, mentre il sequel videoludico Ghost of Yotei è previsto per il 2 ottobre 2025 su PlayStation 5, mantenendo viva l’attesa per il mondo di Tsushima.

Con il futuro di Ghost of Tsushima che rimane incerto e le trattative per il casting di Street Fighter in corso, i fan possono solo sperare che la situazione si risolva in modo favorevole, permettendo a questo atteso adattamento di vedere finalmente la luce.

