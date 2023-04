Il cast di “Tenebre e Ossa” rivela le loro storie dietro le quinte, tra feste e karaoke (VIDEO)

La serie “Tenebre e Ossa” di Netflix è tornata con la sua seconda stagione, portando con sé un nuovo capitolo della storia dei personaggi che abbiamo imparato a conoscere e amare nella prima stagione.

Ma non solo abbiamo l’opportunità di seguire le loro avventure nella fantasia, abbiamo anche modo di conoscere meglio gli attori che li interpretano, grazie alle divertenti storie dietro le quinte che hanno condiviso.

In un recente video, Jesse Mei Li, Ben Barnes, Daisy Head, Lewis Tan, Anna Leong Brophy e Patrick Gibson giocano a “Who’s Who”, un gioco in cui devono indovinare quale personaggio del libro ha fatto o detto alcune azioni specifiche. Ma durante il gioco, gli attori condividono anche aneddoti divertenti sulle feste e le attività che hanno condiviso dopo le lunghe giornate di riprese.

Alcuni momenti divertenti

Uno dei momenti più divertenti è stato quando tutti gli attori hanno deciso di vestirsi come Calahan Skogman, che interpreta il personaggio di Matthias nella serie. Ma, per fare uno scherzo, hanno chiesto a Danielle Galligan, che interpreta Nina, di invitare Calahan a vestirsi come Amita Suman, che interpreta Inej. Quando Calahan è arrivato, ha scoperto che era stato ingannato, apprezzando lo scherzo.

Nel video inoltre, Ben Barnes, che interpreta il malvagio Darkling, è stato identificato come il meno probabile a inviare un meme nel gruppo di chat del cast, perché non ha molta familiarità con i meme.

Kit Young e Alistair Nwachukwu, che interpretano Jesper e Kuwei, sono stati invece definiti i re del karaoke, tanto che un episodio memorabile ha visto i due ballare insieme al ritmo di “Uptown Funk” in un club.

Conclusioni

Questi momenti di leggerezza e di divertimento ci permettono di conoscere meglio gli attori e di apprezzare la loro chimica fuori dal set. Inoltre, ci mostrano come il cast di “Shadow and Bone” sia unito e composto da veri amici, il che si riflette nel loro lavoro sullo schermo.