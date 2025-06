Il cast di “Sapore di mare”: dove sono ora gli attori del celebre film di Carlo Vanzina

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film “Sapore di mare”, diretto da Carlo Vanzina nel 1983, ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema italiano, raccontando le avventure estive di un gruppo di giovani a Forte dei Marmi negli anni ’60. A più di quarant’anni dalla sua uscita, l’interesse per il destino degli attori che hanno interpretato quei personaggi iconici è ancora vivo. Questo articolo esplora i percorsi professionali e le vite attuali di alcuni dei protagonisti del film.

Jerry Calà e Christian De Sica: i fratelli Carraro

Nel film, Jerry Calà e Christian De Sica interpretano rispettivamente Luca e Felicino Carraro, due giovani milanesi in vacanza a Forte dei Marmi. Dopo il successo di “Sapore di mare”, entrambi hanno continuato a costruire carriere significative nel panorama della commedia italiana. Jerry Calà ha mantenuto viva la sua presenza nel mondo dello spettacolo, esibendosi in vari spettacoli teatrali e programmi televisivi, dove il suo umorismo e il suo carisma continuano a intrattenere il pubblico. Christian De Sica, invece, ha consolidato la sua fama con una serie di film di successo e partecipazioni in programmi televisivi, diventando una figura di riferimento nel settore. La loro evoluzione professionale dimostra come il film abbia rappresentato solo l’inizio di carriere brillanti.

Marina Suma: da attrice a creatrice di gioielli

Marina Suma, che nel film interpreta Marina, la giovane che conquista il cuore di Luca, ha avuto un inizio di carriera fulminante, vincendo nel 1981 il Nastro d’Argento e il David di Donatello. Tuttavia, nel corso degli anni, ha progressivamente ridotto le sue apparizioni sul grande schermo. Oggi, Marina vive a Salina, un’incantevole isola delle Eolie, dove ha intrapreso una nuova avventura come creatrice di gioielli in cartapesta. La sua passione per l’arte e la creatività si riflette nelle sue opere, che sono apprezzate sia dai turisti che dai residenti. Questo cambiamento di carriera rappresenta un esempio di come gli attori possano reinventarsi e trovare nuove strade espressive.

Isabella Ferrari: una carriera in continua ascesa

Isabella Ferrari, che nel film interpreta Selvaggia, ha continuato a lavorare con successo nel cinema e in televisione. La sua carriera è costellata di riconoscimenti prestigiosi, grazie a collaborazioni con registi di fama come Ettore Scola, Ferzan Özpetek e Paolo Sorrentino. La versatilità di Isabella le ha permesso di affrontare ruoli diversi, dimostrando una notevole capacità di adattamento e crescita artistica. Oltre al suo impegno nel cinema, Isabella è anche attiva in produzioni televisive, dove continua a ricevere apprezzamenti per le sue interpretazioni. La sua presenza nel panorama cinematografico italiano è un chiaro segno della sua dedizione e talento.

Virna Lisi e Karina Huff: due stelle che ci hanno lasciato

Virna Lisi, che nel film interpreta Adriana Balestra, ha avuto una carriera straordinaria, ricca di premi e riconoscimenti. La sua scomparsa nel 2014 ha lasciato un vuoto nel mondo del cinema, ma il suo contributo artistico continua a essere celebrato. Karina Huff, che nel film interpreta Susan Hunt, ha vissuto un percorso diverso dopo il successo degli anni ’80, tornando in Inghilterra dove ha lavorato come insegnante. La sua morte nel 2016 ha segnato la fine di un capitolo, ma il ricordo delle sue performance rimane vivo tra i fan.

Gianni Ansaldi e Giorgia Fiorio: dalla recitazione alla fotografia

Gianni Ansaldi, che nel film interpreta Gianni, ha continuato a recitare sporadicamente, ma ha anche trovato una nuova vocazione come fotografo. Le sue opere sono state esposte in diverse città, tra cui Genova, Milano e Melbourne, dimostrando il suo talento anche al di fuori del palcoscenico. Nel 2011, ha diretto il cortometraggio “Soldi” con gli allievi di un suo corso di recitazione, continuando a trasmettere la sua passione per l’arte. Giorgia Fiorio, che nel film interpreta la migliore amica di Selvaggia, ha abbandonato la recitazione per dedicarsi alla fotografia, ottenendo riconoscimenti a livello internazionale. Entrambi hanno dimostrato che la creatività può manifestarsi in molte forme.

Paolo Baroni e Angelo Maggi: percorsi diversi nel mondo dello spettacolo

Paolo Baroni e Angelo Maggi, che nel film interpretano i marchesini Pucci, hanno intrapreso strade diverse nel mondo dello spettacolo. Baroni è diventato noto come il maggiordomo che accoglie gli ospiti nel programma “Porta a Porta”, dove la sua personalità ha conquistato il pubblico. D’altra parte, Angelo Maggi ha costruito una carriera di successo come doppiatore, prestando la voce a star del calibro di Bruce Willis, Tom Hanks e Robert Downey Jr. Le loro carriere dimostrano come il talento possa trovare espressione in ambiti diversi, mantenendo viva la connessione con il pubblico.

Massimo Ciavarro: dal cinema ai reality show

Massimo Ciavarro, che ha partecipato al sequel “Sapore di mare 2 – Un anno dopo” nel ruolo di Fulvio, ha avuto una carriera altalenante nel cinema. È diventato noto anche al pubblico televisivo grazie alle sue partecipazioni come concorrente nei reality show “L’Isola dei Famosi” e “Pechino Express”. La sua presenza in questi programmi ha contribuito a mantenere viva la sua immagine nel panorama mediatico italiano, dimostrando la sua versatilità come intrattenitore.

Mauro Di Francesco: ritorno al teatro

Mauro Di Francesco, che in “Sapore di mare 2” interpreta Uberto, ha continuato a lavorare nel cabaret e nel cinema. Negli ultimi anni, ha deciso di tornare al suo primo amore, il teatro, dove continua a esibirsi in commedie. Questa scelta riflette la sua passione per la recitazione e il desiderio di tornare alle radici della sua carriera, offrendo al pubblico performance dal vivo che richiamano l’attenzione e l’affetto.

Angelo Cannavacciuolo: dalla recitazione alla scrittura

Angelo Cannavacciuolo, che nel film interpreta Paolo Pinardi, ha scelto di abbandonare la recitazione per dedicarsi alla scrittura. Il suo primo romanzo, “Guardiani delle nuvole”, è stato finalista del Premio Viareggio e del Premio Giuseppe Berto nel 1999, segnando l’inizio di una nuova carriera. Nel 2018 ha pubblicato “Sacramerica”, continuando a esplorare la sua passione per la narrativa. La sua transizione dalla recitazione alla scrittura dimostra come gli artisti possano evolversi e scoprire nuove forme di espressione.

Edoardo Vianello: una carriera musicale senza fine

Edoardo Vianello, che nel film appare brevemente nei panni di se stesso, continua a esibirsi con le sue canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, come “I watussi” e “Abbronzatissima”. La sua carriera musicale, caratterizzata da successi duraturi, testimonia la sua capacità di rimanere rilevante nel panorama musicale italiano, continuando a intrattenere generazioni di fan.

Il cast di “Sapore di mare” ha intrapreso percorsi diversi, ma il ricordo di quel film rimane vivo nel cuore degli spettatori, testimoniando l’impatto duraturo di questa pellicola nel panorama cinematografico italiano.

